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Замруководителя исполкома Челнов покинул должность в связи с переходом в помощники мэра
Заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов покинул пост в связи с переходом на новую должность. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
«Рамиль Марванович завершил работу на должности заместителя руководителя исполнительного комитета. Он назначен помощником мэра Наиля Магдеева», — пояснила собеседница агентства.
При этом в мэрии уточнили, что к новым обязанностям Рамиль Халимов уже приступил, а кто именно займет его место, станет известно позднее.
Рамиль Халимов родился 4 апреля 1958 года. В разные годы работал учителем истории, был директором школы. С 2001 года трудился начальником Управления образования Набережных Челнов, с 2007-го — заместителем руководителя исполнительного комитета. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.
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