Замруководителя исполкома Челнов покинул должность в связи с переходом в помощники мэра

Заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов покинул пост в связи с переходом на новую должность. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

«Рамиль Марванович завершил работу на должности заместителя руководителя исполнительного комитета. Он назначен помощником мэра Наиля Магдеева», — пояснила собеседница агентства.

При этом в мэрии уточнили, что к новым обязанностям Рамиль Халимов уже приступил, а кто именно займет его место, станет известно позднее.

Рамиль Халимов родился 4 апреля 1958 года. В разные годы работал учителем истории, был директором школы. С 2001 года трудился начальником Управления образования Набережных Челнов, с 2007-го — заместителем руководителя исполнительного комитета. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.