Магдеев предложил участникам зимнего «Күрше» учесть юбилей Челнов и 50-летие КАМАЗа

В Набережных Челнах продолжается активное развитие городских общественных пространств и реализация программы «Курше», теперь в зимнем формате. Как рассказал начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Руслан Вильданов на аппаратном совещании, республиканское руководство приняло решение провести зимний конкурс «Күрше», который даст возможность жителям и организациям проявить инициативу и получить финансовую поддержку на реализацию проектов.

«Зимний период открывает уникальные возможности для проведения мероприятий: от народных гуляний, зимних спортивных состязаний и конкурсов снежных фигур до тематических праздников и чаепитий в теплых помещениях. Особенно ценно, что теперь в конкурсе могут участвовать муниципальные учреждения, привнося свой профессиональный опыт и материально-техническую базу», – отметил Вильданов.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что конкурс и благоустройство общественных пространств становятся частью городской культуры и социального взаимодействия жителей.

«Наши общественные организации и инициативные жители активно участвуют в проведении значимых мероприятий. В этом году проект «Пятачки» вновь ожил в микрорайонах», – рассказал он.

По словам мэра, эти места изначально создавались еще во времена строительства КАМАЗа: в микрорайонах не было ни культурных, ни спортивных объектов, и жители сами организовывали досуг во дворах. «Пятачки» становились местом встреч после трудового дня, общения соседей, летних игр детей и отдыха взрослых.

В летнем сезоне «Курше» проходили летние кинопоказы под открытым небом, спортивные активности, творческие выступления, мероприятия для детей, взрослых и людей старшего поколения.

«Более 500 событийных проектов прошло в республике, из них 109 – в Набережных Челнах, – отметил Магдеев. – Это показывает, насколько наши жители инициативные и готовы внести личный вклад в благоустройство и проведение культурных событий».

В 2026 году, юбилейном для города, Наиль Магдеев порекомендовал придать мероприятиям тематическое оформление, отражающее 400-летие Набережных Челнов и 50-летие выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ. Особое внимание он посоветовал уделить новогоднему оформлению и смысловому наполнению событий.

Участниками зимнего конкурса «Күрше» могут стать физические и юридические лица, а также государственные и муниципальные учреждения. Прием конкурсных работ продолжается до 28 ноября 2025 года, а результаты народного голосования станут известны 8 декабря. Реализовать проекты необходимо до 28 февраля 2026 года, отчетный этап пройдет с 1 марта по 10 апреля.

Размер финансовой поддержки зависит от статуса участников: самозанятые могут получить до 500 тыс. рублей, юридические лица – до 900 тыс., а государственные и муниципальные учреждения – до 1 млн рублей.

В летнем конкурсе «Курше» активность жителей Набережных Челнов была особенно высокой: город представил 109 проектов из 585 заявок по всей республике. Девять инициатив челнинцев стали победителями, демонстрируя инициативность и активное участие жителей в благоустройстве и развитии культурной жизни города.