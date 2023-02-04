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Общество
4 февраля 2023  21:31
Эльза Кузнецова

Магдеев поздравил на выписке супругу мобилизованного челнинца с рождением дочери

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Магдеев поздравил на выписке супругу мобилизованного челнинца с рождением дочери

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил на выписке супругу мобилизованного Владимира с рождением дочери. Об этом руководитель города сообщил в своем телеграм-канале.  

«У нашего военнослужащего, мобилизованного в Вооруженные силы страны, родилась дочь. Владимир и Ляйля назвали свою любимую дочку красивым именем Алиса. Поздравил маму и всю их большую и дружную семью с новорожденной», — написал он.

В семье также подрастает старший ребенок — сын Артем. Он очень обрадовался появлению сестрёнки, добавил мэр. Магдеев вручил новоиспеченной матери 100 тыс. рублей, букет цветов и памятные подарки.

«Желаю маме и маленькой Алисе крепкого здоровья, отменного аппетита и всего самого хорошего!» — заключил он.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости очень внимательно относиться к каждой просьбе семей мобилизованных, о чем сообщал «Татар-информ».

Фото, видео: https://t.me/nail_magdeev

#спецоперация на Украине
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