Магдеев посетил семью мобилизованного челнинца, у которого родился ребенок

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев навестил Лилию Краснову, жену мобилизованного, которая недавно стала мамой. Он вручил ей 100 тыс. рублей, подарки от республики, пообщался с большой семьей. Фотографиями руководитель города поделился в своем телеграм-канале.

«Помощь семьям мобилизованных челнинцев — наша главная задача, поэтому все вопросы находятся на моем личном контроле. Сегодня вручил 100 тыс. рублей и подарки семье, где недавно родился малыш. Пока глава семьи несет воинскую службу, его детям и жене мы будем оказывать всемерную практическую помощь», — написал градоначальник.

Владислав был мобилизован 24 сентября и присутствовал на выписке сына Давида. Дома его ждут родители, жена Лилия и старший сын Марк, который сейчас ходит в детсад.

Лилия добавила, что познакомились они с будущим мужем в социальной сети, спустя год после знакомства поженились. Малыш родился в перинатальном центре.

Она поблагодарила мэра города за то, что тот держит слово: при отправке было обещано, что дети будут ходить в детский сад бесплатно, что и было выполнено.

Наиль Магдеев поддержал молодую маму. «Все будет хорошо. Наши бойцы всем обеспечены», — сказал он.

Вместе с мэром семью посетил главный врач КДМЦ Марат Насыбуллин. «Продолжим знакомство. 10/48, куда вы будете ходить, — одно из наших подразделений», — отметил он.

Депутат Городского Совета по округу Тагир Сунгатуллин вручил подарок от своей строительной компании: увлажнитель воздуха.

Ранее на Горсовете мэр рассказал, как Автоград помогает бойцам на передовой и семьям воинов, оставшимся в Татарстане, о чем ранее сообщал «Татар-информ».