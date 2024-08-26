«Неправильно перенесли»: Магдеев посетовал на День знаний 2 сентября

В этом году День знаний в Татарстане состоится 2 сентября, так как первый день месяца приходится на воскресенье. На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поделился мнением на этот счет.

«Неправильно перенесли День знаний. Родителям отпрашиваться с работы не пришлось бы, чтобы ребенка проводить в школу. Не помню, чтобы когда-то 1 сентября переносили. 2 сентября бы все спокойно уже учились и работали. Но решение принято и не обсуждается. День знаний в следующий понедельник», — сказал он.

Начальник Управления образования Рустем Хузин сообщил, как идет подготовка к новому учебному году. «Учебный год начинаем, все школы приняты, идет раздача учебников. 2 сентября во всех школах пройдут торжественные линейки. После торжественной линейки пройдут уроки мира», — заявил спикер.