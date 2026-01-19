Магдеев поручил усилить отлов и контроль за безнадзорными собаками в Челнах

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев уделил особое внимание вопросам отлова и содержания безнадзорных животных, в частности бродячих собак. По словам главы города, речь идет о проблеме, которая имеет высокую общественную значимость, особенно на фоне резонансных и трагических случаев, зафиксированных в Татарстане и других регионах.

«С отловом безнадзорных животных речь про собак – тоже есть из ряда вон резонансные случаи, трагические случаи по Республике Татарстан и по другим регионам. Поэтому на вашу службу это возложено самым внимательным образом», – подчеркнул Наиль Магдеев, обращаясь к директору МАУ «Дирекция городского хозяйства» Минефанису Хабибуллину, который курирует вопросы дезинфекции, отлова и содержания животных.

Глава города подчеркнул, что приоритет в работе службы – безопасность людей, особенно детей.

«Жизнь человека дороже, чем жизнь собаки. Как бы это ни звучало. Наверное, меня за это покритикуют. Но, ради Бога, я так считаю, что жизнь человека, тем более ребенка, дороже, чем жизнь собаки», – отметил мэр.

Наиль Магдеев добавил, что он сам понимает ответственность за домашних животных и ценит их роль в жизни человека, однако напомнил, что общественная безопасность имеет первостепенное значение.

«У меня тоже была собака. Я знаю, что это такое. Какую ответственность на себя берешь, как ей приходится заниматься. Но тем не менее собака – друг человека, но человек важнее», – сказал мэр.

Он подчеркнул, что работа службы должна быть системной и включать не только реагирование на жалобы граждан, но и плановую работу по выявлению и отлову животных в местах их обитания.

«За вашей службой большой объем работ: не только по жалобам и обращениям жителей города нужно работать, а самостоятельно, зная, где они обитают, как это происходит», – обратился он к Минефанису Хабибуллину, отметив его многолетний опыт руководителя.

Мэр поручил, чтобы вопрос отлова и содержания безнадзорных животных был взят на постоянный контроль, и выразил уверенность в персональной ответственности директора МАУ «Дирекция городского хозяйства».

«Этот вопрос взят в работу. Договорились», – заключил Наиль Магдеев.