Магдеев поручил использовать эвакуаторы, если автовладельцы не убирают машины

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ответственным лицам усилить работу по очистке дорог. Если владельцы не хотят убирать свои припаркованные автомобили, то можно привлечь службы ГИБДД и эвакуаторы.

«По основным улицам порядок есть, у нас проблемы по межквартальным проездам, дворам по ряду управляющих компаний. Вы не стесняйтесь, с привлечением службы ГИБДД, эвакуаторов работайте, — поручил градоначальник, обращаясь к первому заместителю руководителя исполкома Илье Зуеву. — Не может весь город одного-двоих ждать, и их „хотелки“ выполнять, как в случае с гражданином, который не пропускал автомобиль скорой помощи. Это вообще какое мышление и мировоззрение надо иметь? Выставляйте знаки за сутки и вычищайте все дублеры».

Также градоначальник отметил, что из-за таких автомобилей уборка улицы получается некачественной. «Качественной такую очистку считать нельзя. Вы никогда не достигнете результата и будете вечно критикуемыми за то, что один-два гражданина оставляют свои автомобили и не видят того, что установлен знак. Желание, чтобы было вычищено, есть, но автомобили убирать не будут. Вот как так?» — заявил он на аппаратном совещании в мэрии.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил, что в Челнах продолжается работа по устранению последствий обильных снегопадов. Уборка снега с городских магистралей проводится в круглосуточном режиме. Ежедневно на расчистку дорог выходят более 100 единиц техники и порядка 90 рабочих МУП «ПАД».

«За прошедшую неделю условия не улучшились, продолжилось большое выпадение снега. Мы выполнили более 4 тыс. рейсов, вывезли более 53 тыс. кубометров снега. Не остаются в стороне и управляющие компании, ежедневно работает 1089 дворников», — рассказал он.