Минниханов – главам районов об НДФЛ: «Вы понимаете, что потом трудно будет выбраться?»

Доходы бюджета Татарстана по итогам первого квартала составили 22% от годового плана, при этом ключевой источник – налог на прибыль – просел. Власти называют ситуацию напряженной и делают ставку на поддержку предприятий, поиск рынков сбыта и работу с налоговой задолженностью.





Рустам Минниханов провел совещание финансовых и казначейских органов РТ по итогам первых трех месяцев 2026 года

Доходы бюджета составили 22% от плана

За первый квартал 2026 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 147,4 млрд рублей, что составляет 22,2% от общего годового плана. Об этом сегодня заявил Раис республики Рустам Минниханов на совещании финансовых и казначейских органов РТ по итогам первых трех месяцев 2026 года.

«Собственные доходы составили 135,4 млрд рублей. Снижение поступления собственных доходов к уровню прошлого года составило 4,7 млрд рублей. Ситуация непростая, напряженная. Основная причина – уменьшение платежей по налогу на прибыль на 13,6 млрд рублей по сравнению с первым кварталом прошлого года», – отметил Минниханов.

Он поручил проанализировать сложившуюся ситуацию с налоговыми органами и профильными министерствами, а также посодействовать предприятиям Татарстана в получении мер поддержки от федеральных структур.

«Картина не очень утешительная. Но главная задача – сохранить наши предприятия, рабочие места и найти рынки сбыта для нашей продукции», – добавил Раис Татарстана.

Минниханов заявил, что один из главных резервов пополнения бюджета – снижение налоговой задолженности. На начало апреля она составляла 14,7 млрд рублей. Он поручил продолжить работу по ее сокращению.

В то же время он напомнил, что по поручению Президента страны Владимира Путина появился механизм списания задолженности по бюджетным кредитам. При этом высвобождаемые средства будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

«Это важная поддержка. Мы списываем долги и инвестируем в востребованную инфраструктуру, коммунальную инфраструктуру. Эта тема должна быть под особым контролем», – заявил Раис РТ.

Налоговые доходы сократились на 15%

Налоговики собрали в Татарстане за первый квартал 335 млрд рублей – на 15% меньше, чем годом ранее, сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«На их динамику в истекшем квартале оказали влияние такие факторы, как снижение цен на нефть, увеличение коммерческих расходов и, как следствие, рост убытков и снижение объемов прибыли, уменьшение объема реализации продукции предприятиями оборонного комплекса, выполняющими государственный оборонный заказ, и другие причины», – заявил Сафиуллин.

При этом в консолидированный бюджет Татарстана поступило 36% от собранных средств, а оставшиеся 64% или 214 млрд отправили в федеральную казну.

Поступление налога на прибыль за указанный период снизилось на 24% и составило 42 млрд рублей. В разрезе отраслей наибольшее падение произошло в добыче полезных ископаемых – на 7,4 млрд рублей, в строительстве – более чем на 5 млрд, в обрабатывающих производствах – на 4 млрд, в том числе производство химических веществ – на 2,6 млрд рублей.

«Несмотря на снижение поступлений в первом квартале, бюджетные назначения по налогу на прибыль в целом за текущий год, по нашим расчетам, должны быть выполнены в полном объеме», – добавил Сафиуллин.

Поступления НДФЛ, напротив, выросли на 15% по сравнению с первыми тремя месяцами 2025 года и достигли 44 млрд рублей.

«Вместе с тем легализация конвертных выплат заработной платы и дохода физических лиц, полученных ими в недекларируемой предпринимательской деятельности, является одним из важнейших составляющих кейсов по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Поэтому мы активно занимаемся не только побуждением работодателей к представлению или уточнению налоговой отчетности, но и выявлением доходов физических лиц», – добавил глава УФНС по РТ.

Расходы составили 114 млрд рублей

Как отметил министр финансов Татарстана Марат Файзрахманов, поступления НДФЛ растут во всех муниципалитетах, кроме Муслюмовского района. При этом в 27 районах увеличилась задолженность по этому налогу.

«Необходимо усилить работу межведомственных комиссий по сбору налогов и обеспечить выполнение запланированных объемов НДФЛ», – подчеркнул он.

Файзрахманов также рассказал, что расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан составили 114 млрд рублей.

«Остатки бюджетных средств на начало года и поступления в первом квартале позволили полностью и своевременно выплатить заработную плату с начислениями и профинансировать достаточный объем капитальных расходов бюджетов всех уровней», – рассказал министр.

Отдельно он остановился на национальных проектах, общий объем финансирования которых в 2026 году составляет 53,8 млрд рублей. Из них 28,8 млрд рублей – из федерального бюджета и 25 млрд – из республиканского.

«Реализации нацпроектов необходимо уделять пристальное внимание. По информации за первый квартал освоено 9,3 млрд рублей. Республиканским министерствам и ведомственным участникам организации национальных проектов необходимо обеспечить своевременное и эффективное проведение мероприятий и финансирование всех направлений национальных проектов», – заявил Файзрахманов.

«Каждый месяц будем собираться и принимать меры для стабилизации»

Подводя итоги, Рустам Минниханов обратил внимание на ключевые вопросы, от которых зависят доходы бюджета. Главной темой он назвал поступления по налогу на прибыль, прежде всего от крупных предприятий, – они заметно снизились. Раис РТ поручил на постоянной основе отслеживать ситуацию на предприятиях и анализировать их бизнес-планы.

«Каждый месяц будем собираться и принимать меры для стабилизации. Чтобы наши предприятия не обанкротились, а крупные компании не пошли на сокращения, нужно внимательно отслеживать, где есть угрозы, и оперативно принимать решения», – заявил он.

Переходя к НДФЛ, Рустам Минниханов отметил, что поступления растут, но в 27 муниципалитетах (о которых говорил Файзрахманов) сохраняются резервы для увеличения сборов.

«Мы проходили девяностые годы, когда предприятия платили зарплату, а НДФЛ не платили. Такая схема приводит к тому, что бюджету сложно справляться. Наибольшая задолженность – в Казани (285 млн рублей), Набережных Челнах (44 млн), Лаишевском, Тукаевском и Бугульминском районах. Вы понимаете, что потом трудно будет выбраться?» – обратился к администрациям районов Раис РТ.

«Аврал негативно отражается на нашей работе»

Говоря о расходах, Минниханов обратил внимание, что они составили 16,2% от годового плана.

«Потом начинаем нагонять расходы. Расходы должны быть равномерными. Аврал негативно отражается на нашей работе», – подчеркнул Раис РТ.

«Пока мы держимся, но, чтобы не сокращать расходы по всем направлениям, нужно систематизировать работу. Резервы есть, возможности тоже. С предприятиями нужно работать: искать рынки, помогать им сохранять рабочие места и обеспечивать заказы, чтобы они продолжали работать», – заключил Рустам Минниханов.