Магдеев поблагодарил челнинцев за организацию Дня Победы

Сегодня, открывая аппаратное совещание в Набережных Челнах, мэр Наиль Магдеев поблагодарил представителей оргкомитета, городские службы и предприятия за активное участие в организации празднования 77-й годовщины Дня Победы.

«Было привлечено много сил и средств для подготовки и проведения мероприятий на майские праздники. Мы смогли их провести на высоком уровне. Большое количество детей и подростков было привлечено к военно-патриотической работе. Более 6,5 тыс. детей в День Победы участвовали в массовых мероприятиях по чествованию ветеранов, прохождению отряда юнармейцев у мемориала „Вечный огонь“. Много было сделано нашими студентами вузов, учащимися кадетских школ, воспитателями детских садов», — сказал он.

«То, что мы готовили и провели, нужно взрослым и детям. Никто кроме нас историю нашей страны и ее роли в победе над нацизмом не расскажет. Наши дети любознательные. Мои три внука, например, задают тысячу вопросов. Мы, безусловно, должны находить ответы на их острые вопросы. Это настоящее и будущее нашей страны», — отметил мэр.

Магдеев также отметил отличную работу правоохранителей, выразил слова благодарности транспортникам и перевозчикам, которые 9 мая бесплатно возили горожан и гостей города. Всего на автобусах и трамваях за день проехали более 68 тыс. человек. На линию вышло более 300 автобусов, поездки в сады и огороды в этот день также были бесплатными. Затраты город возьмет на себя, отметил мэр Челнов.

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