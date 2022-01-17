Магдеев озвучил список требующих капитального ремонта зданий в Челнах

Мэр Набережных Челнов озвучил список объектов, которые нуждаются в капитальном ремонте. Среди них — спортивный комплекс «Олимпийский», ДК «КАМАЗ» и концертный зал Сары Садыковой.

«Объекты имеют свойство быть не только вовремя построенными, но и ветшать. Построенные в 70-е годы объекты сегодня, безусловно, требуют капитального ремонта. Это огромные финансовые ресурсы. Сегодня по тем расценкам и стоимости строительных материалов — тем более. При этом мы изыскиваем средства, обращаемся в соответствующие инстанции, ходим, просим, убеждаем. И у нас пока получается. Например, построили шесть школ за последние семь лет», — сказал мэр на аппаратном совещании сегодня.

Глава города отметил, что большой объем работы — это всегда хорошо. «Для строителей это возможность поработать на городских объектах, для муниципалитета — привести в порядок объекты спорта, культуры, здравоохранения», — подчеркнул Магдеев.

Мэр также поручил активнее продолжить работы по проектированию и подготовке документации оздоровительного лагеря «Алые паруса», который будет восстановлен. Лагерь не работал 15 лет. «Планируем, что это будет хороший центр для наших детей», — заверил глава города.

Помимо этого, для горбольницы №5 выделен участок на проспекте Чулман. «Земельный участок есть, поэтому вместе с проектировщиками в этом направлении тоже нужно работать. 5-я горбольница по сути занимается лечением не только наших горожан, это еще и близлежащие районы Закамья», — сказал Магдеев.

Мэр отметил, что Набережные Челны участвуют в 12 федеральных и республиканских программах, также добавляются муниципальные средства.

В рамках модернизации системы здравоохранения в 2022 году планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта при ГАУЗ «Городская больница №7» в 71-м микрорайоне города. В девяти школах и двух гимназиях отремонтируют пищеблоки, продолжится капитальный ремонт стадиона «Строитель» и стадиона «КАМАЗ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах стартовало строительство четырех соципотечных домов.