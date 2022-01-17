В Челнах стартовало строительство четырех соципотечных домов

В 2022 году в Набережных Челнах планируют построить 330 квадратных метров жилья, в том числе четыре дома по социальной ипотеке. Строительство соципотечных домов на 680 квартир стартовало по адресам 63/02, 63/03, 63/04 и 63/14. Об этом на аппаратном совещании сообщил замруководителя исполкома Ильмир Исхаков.

В 2021 году в Набережных Челнах построили 322,6 тыс. квадратных метров жилья. 34 дома общей квадратурой 230,1 тыс. кв. метров сдано как коммерческое жилье, еще два дома общей площадью 45,7 тыс. квадратов — по программе социальной ипотеки. 46,8 тыс. квадратных метров пришлось на индивидуальное жилье.

«Построенные по соципотеке два многоквартирных дома в 69 микрорайоне, позволили улучшить условия 823 семьям — работникам бюджетной сферы, молодым семьям, а также работникам предприятий, инвестирующих в строительство. Очередность по программе соципотеки составляет 954 семьи», — уточнил Исхаков.

Потребность в жилье в городе сохраняется, отметил докладчик. Обеспеченность жильем одного жителя города составляет 24,5 квадратов (в Татарстане — 28 кв. метров на человека).

В Автограде работают 16 застройщиков, сейчас в Челнах реализуется несколько жилых комплексов, среди них — «Дружный», «Звездный», «Красные Челны», «Побережье», «Новый», «Междуречье», «Притяжение», «Комфортный», «Современный», «Яркий» и другие.