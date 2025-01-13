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Магдеев: «У трамвая в Челнах есть будущее. Это самый быстрый вид транспорта в городе»
В Челнах есть планы по улучшению трамвайной сети. Как рассказал на аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев, для Автограда приобретут подвижной состав, отремонтируют путевое хозяйство, тяговые подстанции, построят новые трамвайные ветки в микрорайоне Замелекесье.
«У трамвая в Набережных Челнах тоже есть будущее. Здесь мы настроены на то, чтобы также системно, как с автобусами большой вместимости, решать задачи по дальнейшему развитию трамвайного движения в городе», — отметил мэр.
По словам мэра, трамваи — это самый быстрый вид транспорта в Челнах. Так, например, на трамвае с ГЭСа до ЗЯБи можно добраться в два раза быстрее, чем на автобусе.
«И по скорости, и по комфорту нет никаких препятствий — ни перекрестков, ни светофоров нет. Пишут: как добраться с ГЭСа до ЗЯБи? Думаю: или человек не пользуется общественным транспортом, или не знает, как в городе у нас работает общественный транспорт», — прокомментировал Магдеев обращения горожан.
Ранее Магдеев отреагировал на жалобы челнинцев по поводу новой маршрутной сети, о чем сообщал «Татар-информ».
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