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Магдеев о засухе в Челнах: «Мы молимся, чтобы Всевышний дал дожди»
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетовал на засушливую летнюю погоду, которая установилась в городе. На аппаратном совещании он заявил, что людям нужны дожди, чтобы вырастить достойный урожай.
«Лето не всегда будет солнечным и жарким, нужны дожди. А они придут. Мы молимся, чтобы Всевышний дал нам дожди. Люди на садовых, дачных участках много чего посадили и посеяли. Дожди нужны и тем, кто занимается выращиванием хлеба», — отметил он.
При этом Магдеев заметил, что отсутствие дождей благоприятно сказывается на строительном сезоне. Он призвал ответственных в строительной отрасли «прибавить обороты».
«Сейчас самый сезон, самая погода для строителей, чтобы работать и по капитальному ремонту коммуникаций, и по фасадам. Лучше погоды для работы в это время не придумаешь. Поэтому просьба ко всему строительному блоку — обороты прибавить», — поручил он.
Ранее главный санврач Челнов Ильгизар Бариев призвал городские власти быстрее подготовить городской пляж к летнему сезону, о чем сообщал «Татар-информ».
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