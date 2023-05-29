Главный санврач Челнов призвал быстрее подготовить городской пляж к летнему сезону

Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизар Бариев поторопил власти с получением разрешительных документов на городской пляж. Им пока нельзя пользоваться официально, сообщил он на аппаратном совещании.

«Хотел бы обратить внимание наших служб на пляжи и рекреационные зоны — стоит действительно благоприятная погода. К сожалению, городской пляж пока не прошел экспертизу. Я просил бы подсуетиться, провести все необходимые действия и получить соответствующие разрешительные документы», — сказал он на аппаратном совещании.

Известно, что к эксплуатации в Набережных Челнах готовятся три пляжа. Это городской пляж им. Табеева, пляж «Су Анасы» по улице Центральная и пляж у вейк-парка «Добрый ветер» на улице Раскольникова.

Руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Абузар Нугуманов также обратил внимание на то, что на территории города имеется 7 несанкционированных мест массового отдыха и купания, которые являются зонами риска.

Несанкционированными и небезопасными являются пляжи на Мелекеске в районе Колокольного моста и около санатория «Жемчужина», а также ряд мест на реках Кама и Шильна.

«Пляж — это общественное место, к этому должно быть пристальное внимание. Внимательно смотрим и реагируем. Это касается не только купания, но и маломерных судов. Иметь такую водную артерию — это благо для города. Нужно, чтобы это благо не сработало против нас», — подчеркнул мэр Наиль Магдеев.