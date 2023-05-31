Минареты на соборной мечети «Джамиг» в Челнах установят к концу июня

Все планы по строительству соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах будут выполнены в установленные сроки, заверил мэр города Наиль Магдеев. Накануне он проконтролировал ход работ, оссмотрел здание по периметру и вошел внутрь будущей мечети.

Минареты в соборной мечети установят к концу июня, а к 10 июля будут установлены два полумесяца, сообщается в телеграм-канале городской мэрии. 1 августа купола будут закончены – к этому времени всего готовых куполов будет пять. После останется сделать два купола из семи. Помимо этого, в ближайшем будущем начнется облицовка здания белым мрамором, монтаж витражей.

«Но вы понимаете, что храмы быстро не строятся. Здесь нет ни копейки ни государственных, ни муниципальных, ни бюджетных денег. Все до гвоздя приобретается на средства граждан, предприятий и учреждений. Поэтому это общенародная стройка. Безусловно, мы и дальше будем привлекать сюда свои личные средства и заработную плату, а также обращаться к добрым партнерам», — отметил мэр.

Мэр города Наиль Магдеев заверил, что возведение мечети необходимо горожанам. «Ни одна вера плохому человека не учит, помогает жить, работать, трудиться и делать добрые дела. Будем и дальше работать», — прокомментировал Наиль Магдеев.

Проект соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах предполагает возведение комплекса зданий общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. В центре расположится основное пятиуровневое здание с куполами — большим посередине (диаметром 19 метров) и малыми (установленными над лифтовыми шахтами по бокам).

К нему примкнут два флигеля с колоннадами, здесь также разместят по одному среднему куполу (диаметром 9 метров). У мечети будет четыре минарета: два малых со стороны заднего фасада и два больших — по торцам флигелей. Высота двух из четырех минаретов составит 76 метров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что верующий пожертвовал 30 млн рублей на строительство Соборной мечети в Челнах.