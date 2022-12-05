Магдеев о трагедии с рыбаком на Каме: «Каждый год уговариваем — не ходи туда топиться»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании прокомментировал несчастный случай с рыбаком на Каме. 61-летний мужчина погиб, провалившись под лед, 3 декабря.

Трагедия произошла на Каме напротив пляжа «Сандали». Спасатели вытащили рыбака и оказали первую помощь, но до приезда скорой помощи мужчина скончался. Причина смерти устанавливается.

«Вот вы мне ответьте на вопрос, может, я чего не понимаю, стоит ли килограмм рыбы, даже если она свежая и вкусная, жизни человека? — возмутился Магдеев. — На весы положите жизнь человека и килограмм свежей рыбы. Ну, два килограмма, если рыбак хороший».

Он напомнил, что у мужчины остались семья, родные и близкие.

«Прямо такая необходимость — пойти и утонуть что ли? Такая необходимость рыбы поесть? Сходите в магазин, на рынок. Говорят, рыбалка — это такой процесс, вам не понять! Были мы и на рыбалке, и на охоте. Но это не говорит о том, что надо быть бесшабашным — идти на рыбалку для того, чтобы найти там свою смерть. Осторожность нужна в любых действиях. Все инструменты нужно применять — разъяснять, рассказывать, убеждать, просить, умолять, говорить: „Пожалуйста, не ходи туда топиться!“. Каждый год уговариваем», — отметил он.

Руководитель Набережночелнинского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Абузар Нугуманов сообщил, что в этом году число погибших на водных объектах Татарстана снизилось на 13%. Спасены 104 человека, из них 11 детей.

В Челнах ситуация на водных объектах остается на том же уровне. На территории города выявлены восемь мест массового выхода людей на лед, четыре пешеходных перехода и два съезда автотранспорта, которые являются местами особого риска.

Самым опасным участком является Нижний Бьеф в районе плотины Нижнекамской ГЭС. В службу 112 периодически поступают сообщения о нахождении рыбаков на льду в запретной зоне Нижнекамской ГЭС.

Специалист предупредил, что при нарушении правил безопасности на водных объектах и выход на лед толщиной менее 7 см жителям грозит предупреждение либо административный штраф: от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей для физлиц, для должностных лиц — от 5 тыс. до 7 тыс. рублей; для юрлиц — от 50 до 70 тыс. рублей.