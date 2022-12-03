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Ру Тат
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Происшествия
3 декабря 2022  15:01
Полина Шевчук

В Татарстане рыбак погиб, провалившись под лед Камы

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В Татарстане рыбак погиб, провалившись под лед Камы
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, что на реке Кама у поселка Тарловка в Елабужском районе в одном км от берега провалился под лед мужчина, поступило сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, рыбак не подавал признаков жизни. Очевидцы боялись подойти к нему, опасаясь проволиться под лед.

Спасатели ЗПСО №6 временного круглосуточного спасательного поста на судне на воздушной подушке «Хивус-6» извлекли из полыньи и передали работникам скорой помощи тело мужчины.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Медики констатировали смерть мужчины, скорее всего, от переохлаждения. Личность погибшего устанавливается.

#утонул рыбак #МЧС РТ
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