Магдеев – о переменах в Челнах: «Во дворы никто не заходил 50 лет»

Фото: Институт развития городов РТ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании рассказал о масштабной работе по благоустройству дворов в городе. В качестве примера он привел 7-й комплекс поселка ГЭС, куда на днях с рабочим визитом прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. На его обновление по республиканской программе было выделено 250 млн рублей.

«Эти дворы были построены в 1969-1971 годах. С тех пор – более 50 лет – здесь ничего не менялось: узкие проезды, отсутствие освещения, ветхие детские площадки, нехватка парковок. Дома сдавались и с тех пор оставались без внимания, – отметил Наиль Магдеев. – Сегодня все это меняется: капитально ремонтируются дома, расширены проезды, появились современные детские зоны и парковки».

По словам мэра, количество парковочных мест в 7-м комплексе увеличилось с 34 до 137.

Фото: Институт развития городов РТ

«В советское время столько машин не было. Сегодня запросы и условия другие – мы это понимаем и создаем комфортную городскую среду, – подчеркнул он. – 250 миллионов рублей вложено только в один комплекс. Когда бы мы увидели такие суммы без участия республики? Никогда».

Он напомнил, что ежегодно на благоустройство дворов в Татарстане по программе «Наш двор» выделяется около 10 млрд рублей. В 2025 году, с учетом роста цен на материалы и работы, эта сумма составляет порядка 11 млрд.

С 2020 года в Набережных Челнах по программе уже обновлены 493 двора. Общая сумма вложений – почти 8 млрд рублей. В этом году планируется привести в порядок еще 79 дворов. В 2026-м будет благоустроено еще 69 дворовых территорий.

Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 дворовые территории. Еще 678 дворов в 16 муниципальных образованиях региона приведут в порядок в этом году.

Более подробно о визите Рустама Минниханова читайте в статье: Шахматы во дворе, пирожки в лагере и просьбы горожан: как Минниханова встречали в Челнах