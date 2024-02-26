Магдеев о новых «НЕФАЗах»: «В такое время еще мы новые автобусы приобретаем»

По проспекту Сююмбике в Набережных Челнах будет запущен новый автобусный маршрут №10. Его появление на аппаратном совещании анонсировал мэр Автограда Наиль Магдеев. Он отметил, что новое направление напрямую зависит от поступления автобусов — в марте в Челны должны поступить 36 машин.

«Мы видим серьезную загрузку на проспектах. Нужно готовиться запускать 10-й маршрут по Сююмбике. Важное и нужное направление, проспект по протяженности длинный», — отметил спикер.

В конце месяца завершается тестовый режим еще одного нового маршрута — №5 по проспекту Чулман.

«Мы видим, что маршрут №5 по проспекту Чулман становится востребованным, количество пассажиров увеличивается. Там множество объектов социальной инфраструктуры, жилых домов», — пояснил Магдеев.

Он высказал предположение, что и на маршруте №10 также будет высокий пассажиропоток.

«Очень важно: не автобусы ради автобусов, а автобусы ради пассажиров. Автобусы должны быть там, где пассажиров много. И пассажиры должны быть там, где автобусов достаточно. Всё это дорога с двусторонним движением. Не для того новые автобусы, чтобы воздух возить. Потому в этой части я думаю, что те два направления, о которых мы говорим, нужны и важны для нашего города», — заявил Магдеев.

Власти Набережных Челнов планируют приобрести автобусы большой вместимости и в 2025 году. Правда, о планах нужно говорить осторожно, сказал мэр.

«Ну, надо еще 2024 год прожить. В условиях нестабильной экономики, специальной военной операции об этих вещах нужно говорить осторожно. Мы видим принятый федеральный бюджет, какие средства, куда и как направляются. Слава богу, в такое время еще мы новые автобусы приобретаем. Не забывайте, в каких условиях мы живем. Хочется сразу и всё, но так в жизни не бывает», — резюмировал он.

Еще 13 февраля Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 10 новых городских автобусов марки «НЕФАЗ». В планах у города получить 46 автобусов в первой половине года. В целом, автопарк Челнов к концу года пополнится 90 новыми автобусами.