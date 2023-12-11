Магдеев о новогодних праздниках во время СВО: «Детство дается один раз»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании прокомментировал проведение в городе новогодних праздников. Несмотря на спецоперацию, глава Автограда поручил создать радостное настроение, в особенности для детей. С 13 декабря начнут открываться елки в парках и скверах города, всего же будет проведено 652 новогодних мероприятия.

Магдеев подчеркнул, что празднование Нового года не помешает властям помогать бойцам.

«Детство дается один раз, какие бы сложные времена ни были. Новогодние праздники проводили даже во времена Великой Отечественной войны. По фильмам и истории мы знаем, что даже в осажденном Ленинграде проводили новогодние елки для детей. Да, идет специальная военная операция, мы оказываем посильную и серьезную помощь нашим военнослужащим. Не буду называть цифр, они трехзначные. Мы их ни на день не забываем. Они не обделены нашим вниманием, уверяю вас», — отметил Магдеев.

Заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов доложил, что в преддверии новогодних праздников определенные группы детей получат подарки. Это дети работников бюджетных учреждений, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители и призеры всероссийских и республиканских олимпиад. На эти цели выделено 9,4 млн рублей.

Мэр заметил, что ребята очень ждут этих подарков. Средства выделены из городского бюджета, добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более тысячи детей челнинских бойцов СВО поедут на республиканскую елку в Казань.