Более тысячи детей челнинских бойцов СВО поедут на республиканскую елку в Казань

На 25 декабря в ледовом дворце «Татнефть Арена» запланировано проведение Республиканской новогодней ёлки для детей граждан, находящихся в зоне специальной военной операции. От города Набережные Челны на елку поедут 1053 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Об этом на аппаратном совещании доложил заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов.

Глава города Наиль Магдеев подчеркнул, что такое большое количество детей впервые отправится на республиканскую елку. Несмотря на хорошее состояние трассы, ответственным за поездку нужно подойти к организации заранее, поручил он.

«Это очень большое количество детей. Мы такое никогда не отправляли. С учетом погоды, которая складывается, с такой температурой наружного воздуха мы не знаем, что будет к 25 декабря. Но все превентивные меры и мероприятия нужно предусмотреть. У нас были случаи, когда и автобус ломался. Всё может быть. Поэтому в этом плане все вопросы, связанные с транспортным обеспечением, безопасностью дорожного движения, необходимо предусмотреть», — отметил он.

Рамиль Халимов добавил, что в учреждениях образования города запланировано 652 новогодних представления. Они организованы работниками школ и детских садов совместно с педагогами дополнительного образования. Все елки в школах будут бесплатными.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что открытие новогодних елок в Набережных Челнах стартует 13 декабря.