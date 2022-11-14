Магдеев: Челнинским мобилизованным поступили на карточки федеральные выплаты

Резервисты из Набережных Челнов, призванные в рамках частичной мобилизации, получили федеральные (195 тыс. рублей) и республиканские выплаты (20 тыс. рублей). В этом во время поездки на танковый полигон и в «Казань Экспо» убедился мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Я спросил, солдаты подтвердили: федеральные и республиканские деньги они получили. Они поступили на карточки. В первую очередь мы обсуждали именно эти жизненные вопросы. Те, кто был призван в конце октября, получили средства из суммы 195 тысяч рублей с учетом того количества дней, которые они служили», — отметил мэр.

Средства поступают с учетом того времени, когда человек призван в рамках частичной мобилизации: находится ли он на «Казань Экспо» либо на полигоне танкового училища, объяснил Магдеев мобилизованным.

«Пять дней он отслужил, и сумма выплаты считается от количества этих дней. Полную сумму в 195 тысяч рублей он получит за ноябрь в начале декабря», — отметил Магдеев.

Также у мобилизованных возник ряд вопросов по банкам, социальной защите, состоянию здоровья родителей – все эти вопросы взяты в работу, добавил мэр Челнов. Он также поручил ответственным службам еще раз проверить, как мобилизованным выплачиваются республиканские и федеральные средства.