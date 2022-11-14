На танковом полигоне Казани боевое слаживание проходят более 500 челнинцев
На танковом полигоне Казани боевое слаживание проходят более 500 мобилизованных граждан из Набережных Челнов. Данную цифру озвучил на аппаратном совещании мэр Автограда Наиль Магдеев. Также он поделился впечатлениями о поездке в столицу Татарстана к мобилизованным землякам.
Сначала делегация прибыла в «Казань Экспо», где силами челнинских мастеров сцены был организован концерт.
«Мы достаточно большой командой побывали у наших мобилизованных челнинцев. Моральная поддержка для воинов, которые вскоре отправятся в зону СВО, просто необходима», — отметил градоначальник.
Затем Магдеев с командой переехал на танковый полигон танкового училища.
«Передали не только привет и наилучшие пожелания, но и продовольственную поддержку. Кроме того, ряд наших воинов получили необходимые обмундирование и экипировку, которые по ряду причин они не смогли получить здесь при отправке — это теплые вещи, сапоги», — рассказал Магдеев.
«Встретились, пообщались, настроение боевое, мужское. Воины получают определенные навыки, все проходит в штатном порядке», — заключил мэр.
Он напомнил, что сегодня для мобилизованных и их семей в Набережных Челнах реализуется четыре меры поддержки. Среди них бесплатное питание в школах, посещение детских садов, кружков образования, культуры, спорта. Кроме того, из муниципального бюджета выделяются финансовые ресурсы на транспортное обеспечение семей военнослужащих.
Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации.