МАГАТЭ: Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети

Спустя неделю использования генераторов и резервных ЛЭП Запорожскую АЭС вновь подключили к энергосети Украины. Об этом со ссылкой на Междунарное агентство по ядерной энергии сообщает РИА Новости.

«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта», — уточняется в сообщении.

11 сентября на электростанции был остановлен последний работающий энергоблок. Тогда член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что станция может полностью прекратить работу, если обстрелы со стороны ВСУ не прекратятся.

Запорожская АЭС — одна из крупнейших в Европе — находится неподалеку от Энергодара. В последнее время она подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. 1 сентября на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели ее членов по территории объекта и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ.