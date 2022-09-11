На Запорожской АЭС остановлен последний работавший энергоблок

Сегодня утром на Запорожской АЭС остановлен шестой энергоблок — единственный действующий в последнее время. Об этом со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова сообщает РИА Новости.

«Последние несколько дней единственный работавший энергоблок — шестой — работал на минимальной мощности. Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает», — уточнил представитель ВГА.

Он добавил, что электростанция может быть полностью остановлена, если обстрелы не прекратятся.

Запорожская АЭС — одна из крупнейших в Европе — находится неподалеку от Энергодара. В последнее время она подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. 1 сентября на электростанцию прибыла миссия МАГАТЭ. Глава делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели ее членов по территории объекта и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ.