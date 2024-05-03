Maersk возобновила процесс ликвидации российского бизнеса

Ушедшая из РФ датская логистическая компания A. P. Moller — Maersk сегодня, 3 мая, возобновила процедуру ликвидации своей российской «дочки» — зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «Маэрск». Соответствующее сообщение появилось на Федресурсе.

Еще в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине и введения странами Запада санкций против России, Maersk объявила о прекращении бизнеса в РФ. Компания продала группе компаний «Дело» долю портового холдинга Global Ports в 30,75%, ее суда перестали заходить в российские порты.

В том же 2022 году Maersk инициировала процедуру ликвидации своих «дочек», включая ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск».

Однако, как сообщает РБК со ссылкой на отчетность двух этих дочерних структур Maersk за 2023 год, в прошлом году они прекратили процедуры ликвидации и возобновили работу. Фирма «Маэрск» сделала это 26 июня, а «Маэрск Солюшнс» — 2 октября. Также 29 февраля 2024-го «единственный участник» «Маэрск» принял решение о внесении дополнительного вклада в имущество общества на сумму 20 млн рублей.

Впрочем, в отчетах компаний за прошлый год сказано, что они не вели операционную деятельность и не получали выручку.