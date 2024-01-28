Мадуро — Путину: Народ Венесуэлы отдает дань уважения жертвам блокады Ленинграда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского коллегу Владимира Путина и россиян с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом передает РИА Новости.

«Мы отдаем дань уважения жертвам этой преступной блокады, которые героически противостояли одной из самых длительных осад в истории», — сказал глава государства.

На концерте-реквиеме в Санкт-Петербурге накануне Президент Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства советских граждан. Глава государства подчеркнул, что Россия добьется незыблемости оценок понятий геноцида и нацизма.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Советские солдаты смогли прорвать ее 18 января 1943 года, но полного ее снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Освобождение города от фашисткой блокады случилось 27 января 1944 года.