Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мадуро — Путину: Народ Венесуэлы отдает дань уважения жертвам блокады Ленинграда
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского коллегу Владимира Путина и россиян с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом передает РИА Новости.
«Мы отдаем дань уважения жертвам этой преступной блокады, которые героически противостояли одной из самых длительных осад в истории», — сказал глава государства.
На концерте-реквиеме в Санкт-Петербурге накануне Президент Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства советских граждан. Глава государства подчеркнул, что Россия добьется незыблемости оценок понятий геноцида и нацизма.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»