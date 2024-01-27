Путин: Россия добьется незыблемости оценок понятий геноцида и нацизма

Бесчинства, которые творили нацисты и их пособники в СССР в годы Великой Отечественной войны, полностью соответствуют признанному во всем мире определению геноцида. И Россия сделает все, чтобы оценка этих понятий осталась незыблемой. Об этом, выступая на концерте-реквиеме в Санкт-Петербурге, посвященном 80-летию снятия блокады с Ленинграда, заявил Президент России Владимир Путин.

«Блокада Ленинграда навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства советских граждан. От голода и болезней в городе погибло свыше 1 млн человек. В основном это пожилые люди, женщины, дети. Это число сложно осмыслить и представить. Однако это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на нашу землю, наш народ нацисты и те, кто им присягнул, прислуживал, стал соучастником зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы», — заявил глава государства.