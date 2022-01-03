Лыжник Червоткин завоевал бронзу в масс-старте на многодневке «Тур де Ски»

Российский лыжник Алексей Червоткин стал третьим в 15-километровом масс-старте классическим стилем на многодневной гонке «Тур де Ски». Спортсмен преодолел дистанцию с 23,7 секунды отставания от лидера гонки Йоханнеса Клебо (41 минута 31,2 секунды).

Серебряную медаль масс-старта взял финский лыжник Ийво Нисканен, уступивший норвежцу 20,8 секунды.

В десятку вошли еще трое россиян — Денис Спицов финишировал четвертым (+24,5), Александр Большунов, у которого во время гонки сломалась палка, — пятым (+27,9), а Иван Якимушкин — девятым (+56,2).

«Тур де Ски» стартовала 28 декабря и завершится завтра, 4 января, масс-стартом вольным стилем.

Напомним, что в женском масс-старте классическим стилем победу одержала российская лыжница Наталья Непряева.