Россиянка Непряева выиграла масс-старт на многодневке «Тур де Ски»

Сегодня российская лыжница Наталья Непряева завоевала пятую победу на этапах Кубка мира, став первой в 10-километровом масс-старте классическим стилем. Многодневная гонка «Тур де Ски» проходит в Италии, напоминает ТАСС.

Непряева прошла дистанцию за 29 минут 51,3 секунды. Следом за ней финишировали представительница Норвегии Хейди Венг (+3,7 секунды), а также Криста Пярмякоски из Финляндии (+4,8). Другие россиянки — Татьяна Сорина, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина и Яна Кирпиченко — финишировали 10-й, 17-й, 21-й, 34-й, 37-й и 41-й соответственно.

Золото Непряевой стало 100-й победой российских лыжниц в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира. Сейчас она по-прежнему сохраняет лидерство в общем зачете «Тур де Ски». Ее преимущество над ближайшей соперницей — шведкой Эббой Андерсен — составляет одну минуту 12 секунд.

Финальной гонкой «Тур де Ски» станет масс-старт вольным стилем, который состоится 4 января.