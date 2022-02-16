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Спорт
16 февраля 2022  12:48
Дамир Садриев

Лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине

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Российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами командного спринта на Олимпиаде в Пекине.

Золотые медали завоевали представительницы Германии, вторыми в финальной гонке оказались лыжницы из Швеции.

Лыжные гонки. Командный спринт. Женщины.

1. Германия (Хенниг, Карль) – 22:09,85
2. Швеция (Дальквист, Сундлинг) – +0,17
3. Россия (Непряева, Ступак) – +0,71

Напомним, ранее российские биатлонистки (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина) завоевали серебряные медали в эстафете на Олимпиаде в Пекине

#Олимпиада-2022 #лыжные гонки
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