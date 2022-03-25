Лыжница Степанова жестко раскритиковала ЧМ по фигурному катанию без Валиевой и Щербаковой

Олимпийская чемпионка Пекина-2022, известная российская лыжница Вероника Степанова раскритиковала проведение чемпионата мира по фигурному катанию без спортсменок из России.

Напомним, Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова не выступают на мировом первенстве в Монпелье по решению Международного союза конькобежцев (ISU).

«Мысли относительно проходящего сейчас чемпионата мира по фигурному катанию: вы всерьёз называете это «чемпионатом мира»?! Без лучших россиян (и китайцев)?! Я всегда считала и считаю, что профессиональный спорт — это часть индустрии развлечений, и большинство мировой публики найдёт себе другие шоу, чтобы смотреть на диване, поедая попкорн. Только без нашего участия как-то слабенько, нет? Пусть моя последняя гонка сезона на молодёжном чемпионате мира в Лигне, Норвегия, напоминает о том, как "качественное шоу" должно выглядеть», — написала Степанова в своем Telegram-канале.

Отметим, что Камила Валиева и Анна Щербакова сегодня выступят на прыжковом турнире Кубка Первого канала, который проходит в эти дни в России. Александра Трусова отказалась выступать.