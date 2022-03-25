Валиева и Щербакова выступят в турнире прыжков на Кубке Первого канала

Олимпийские чемпионки Пекина-2022 Камила Валиева и Анна Щербакова выступят в турнире прыжков в рамках Кубке Первого канала по фигурному катанию. Начало соревнований сегодня в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой командных соревнований на Олимпиаде в Пекине. А Анна Щербакова одержала победу в личном зачете.

Участие в турнире примут представители женского и мужского одиночного катания, а также фигуристы выступающие в парном катании.

Все участники турнира прыжков

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Майя Хромых.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

26 марта фигуристы выступят с короткими программами, а 27-го с произвольными. Напомним, что от участия в турнире отказалась серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова.

Расписание Кубка Первого канала

25 марта. Прыжковый фестиваль – 18:00

26 марта. Короткие программы - 17:00

27 марта. Произвольные программы - 17.00