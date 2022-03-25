Валиева и Щербакова выступят в турнире прыжков на Кубке Первого канала
Олимпийские чемпионки Пекина-2022 Камила Валиева и Анна Щербакова выступят в турнире прыжков в рамках Кубке Первого канала по фигурному катанию. Начало соревнований сегодня в 18:00 по московскому времени.
Напомним, что Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой командных соревнований на Олимпиаде в Пекине. А Анна Щербакова одержала победу в личном зачете.
Участие в турнире примут представители женского и мужского одиночного катания, а также фигуристы выступающие в парном катании.
Все участники турнира прыжков
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Майя Хромых.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
26 марта фигуристы выступят с короткими программами, а 27-го с произвольными. Напомним, что от участия в турнире отказалась серебряная призерка Олимпиады в Пекине Александра Трусова.
Расписание Кубка Первого канала
25 марта. Прыжковый фестиваль – 18:00
26 марта. Короткие программы - 17:00
27 марта. Произвольные программы - 17.00