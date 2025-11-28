Люкс-кары, алкоголики и советские ценности: обзор аналитики ноября

На дорогах Татарстана всего за год почти на 40% скакнуло количество премиальных авто. Социологи же выяснили, почему россияне за последние годы стали меньше употреблять спиртные напитки. И как вслед за сменой поколений меняются советские ценности коллективизма. Ежемесячный обзор интересных исследований от «Татар-информа».





Численность российского премиального автопарка за год выросла на треть

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Владельцы премиум-авто заплатят в бюджет Татарстана 123,7 млн рублей

Татарстан вошел в ТОП-5 регионов страны, в которых за 2024 год было зарегистрировано больше всего элитных автомобилей. Их рост за год превысил 38%, количественно – на 220 шт. Впереди, естественно, Москва (там такой автопарк расширился на 3420 авто), Московская область (на 822), Санкт-Петербург (на 737) и Краснодарский край (на 407). Расчет опубликовала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Исследование, в основе которого – данные Федеральной налоговой службы, было проведено накануне «часа икс» для уплаты транспортного налога за прошлый год (пробьет 1 декабря). Фискальные органы явно в предвкушении – численность российского премиального автопарка за год выросла на треть, или на 8,3 тыс., до 32,5 тыс. штук. Темп роста в прошлом году оказался самым сильным за пятилетку; в целом же за этот срок люкс-каров в стране стало больше в четыре раза (с 8,1 тысяч в доковидном 2019-м).

В «штуках», кроме описанный выше «пятерки», за год также сильно прибавили Свердловская область (плюс 188 люкс-каров), Дагестан (169), Чечня (152), Ростовская область (134) и Ставропольский край (128).

«Рост числа премиальных автомобилей на треть в 2024 году связан с несколькими факторами. Среди них можно выделить повышение уровня доходов потенциальных покупателей, расширение перечня доступных комплектаций и появление новых брендов, включая китайские. Определенное влияние могли оказать активизация покупок в преддверии повышения утильсбора, а также рост предложения на вторичном рынке и развитие программ trade-in», – объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По суммарному числу автомобилей Татарстан также входит в «премиальную десятку». Но если в Москве, где сконцентрировано 40% всех люкс-каров в России, один такой автомобиль (напомним, его стоимость должна превышать минимум – 10 млн рублей) приходится на каждые 277 зарегистрированных, то в Татарстане – лишь на каждые 1817.

Нажмите, чтобы увеличить

Чем больше в субъектах РФ автомобилей премиум-класса – тем больше и поступлений от транспортного налога, так как этот сбор зачисляется исключительно в региональные бюджеты. За год общая сумма начислений по РФ в целом скакнула на 27%, до почти 5 млрд рублей.

Татарстану, конечно, далеко до лидеров – Москвы (там владельцы люкс-каров заплатят 2,15 млрд рублей, или 43% от общероссийского объема), Санкт-Петербурга и Московской области. Но все же республика – пятая в стране. И такого «налога на роскошь» соберет существенно больше, чем у также входящих в ТОП-10 по абсолютным цифрам уплат Самарской области и Башкортостана.

Нажмите, чтобы увеличить

И за минувший год рост поступлений составил 33%. «География сборов в целом отражает распределение парка премиальных машин по стране – наибольшая их концентрация традиционно наблюдается в столичном регионе и крупнейших экономических центрах России», – отметили в FinExpertiza.

Социологи выяснили, почему россияне за последние годы стали меньше употреблять спиртные напитки Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

54% россиян уверены, что без алкоголя человечеству стало бы лучше

Фонд общественного мнения (ФОМ), видимо, в преддверии длинных новогодних праздников, опубликовал результаты традиционного опроса об отношении россиян к алкоголю. И частоте употребления спиртных напитков. Аналогичные замеры социологи проводят с 2002-го, и, судя по цифрам, есть чему радоваться.

Так, за два с лишним десятилетия доля россиян, которые вообще не пьют алкоголь, выросла с 21% до 44%. В возрастном разрезе таких больше более 50% в группах 18-30-летних, а также среди «от 60 и старше». То есть, условно, среди тех, кто только начинает жить по-взрослому, и тех, кто в гроб сходя, их благословляет (на свершения).

Сократились и доли тех, кто потребляет такие напитки умеренно – несколько раз в год или два-три раза в месяц. А вот доля алкоголиков (тех, кто живет в режиме «ни дня без рюмки») осталась на минимуме.

Нажмите, чтобы увеличить

Среди напитков, которые любят россияне, с 2014-го (более ранних цифр ФОМ не опубликовал) наиболее заметно сократились, как не сложно в это поверить, доли у водки (с 25% до 12%) и игристых вин (с 21% до 11%). Пиво и коньяк тоже нравятся россиянам все меньше. Зато не изменились доли у виски (5%) и ликеров (2%). И чуть подросли – у самогона и джина.

За те же 11 лет снизилась доля тех, кто пьет только в компании – с 57% до 38%, и только по праздникам (с 44% до 31%). Соответственно, выросла доля одиночек (с 10% до 15%) – видимо, вслед за общим трендом на усиление одиночества. А вот доля тех, кто выпить может и без повода, просто когда захочется, не изменилась (22%).

Сильно сократилась с 2002-го доля тех, кто считает, что за последние два-три года там, где они живут, люди стали пить больше – в ноябре 2025-го так ответило всего 17% участников опроса, тогда как в феврале 2002-го так видели мир 58% (пик – 67% – был достигнут в августе 2004-го). В то же время число тех, кто не заметил никаких изменений, выросло с 30% до 40%. А тех, кто считает, что употреблять алкоголь стали меньше – с 6% до 21%.

У первых и последних в ФОМ спросили, по каким причинам, собственного, россияне или хватаются за бутылку – или, наоборот, решительно отказываются от пагубной привычки. Первые отвечали стандартно – пить стали больше, чтобы загасить стресс и сбежать от личных проблем, бедности и неблагополучной жизни (приведенные варианты объяснений – «выживать надо людям», «жизнь становится всех хуже» и «от тяжелой жизни»). Среди других причин – безработица, отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне, безделие («нечем заняться»), низкий уровень воспитания и распущенность молодежи, а также чрезмерная доступность алкоголя.

Те, кто уверен, что в последние годы пить россияне стали меньше, объясняли это следующим образом – люди «поумнели», полюбили ЗОЖ (или, напротив, завязали из-за проблем со здоровьем), стали больше работать и уделять время другим интересам. Некоторые считают, что произошла смена поколений («алкоголики вымерли»), стало больше верующих («по исламу нельзя»), и что государство, как ни крути, успешно борется с алкоголизмом. Наконец, еще один ответ – алкоголь просто подорожал.

Нажмите, чтобы увеличить

54% россиян заявили, что если бы человечество полностью отказалось от алкоголя, то жизнь на шарике нашем летающем скорее бы улучшилась (обратного мнения придерживаются всего 18%). Во-первых, за счет позитивных изменений в общественной жизни – поскольку под влиянием алкоголя люди становятся неадекватными (13%), агрессивными, совершают преступления (9%), да и вообще от него много проблем в семьях (4%) и других бед (3%).

Во-вторых, вокруг стало бы больше здоровых людей, поскольку алкоголь и просто вреден для здоровья (4%), и влияет на продолжительность жизни (11%). Кроме прочего, если бы люди перестали тратить деньги на спиртное, они стали бы богаче, продуктивнее бы работали и в целом проживали жизни с большей пользой.

Те россияне, которые ответили, что без алкоголя стало бы только хуже, упирали на то, что лишь благодаря выпивке человек может снять стресс и просто расслабиться (5%), спастись от проблем, развеселиться и убить скуку. Да и вообще – совсем без спиртного люди станут злыми и начнут искать другие способы «оттяга» («перейдут на наркотики»). Запреты – дело пустое («мы это уже проходили»).

Некоторые уверены, что алкоголь – видимо, по завету Семен Семеныча Горбунькова («Врачи рекомендуют. Для дома, для семьи») – уместен и даже полезен. Естественно, в небольших дозах, так как «убивает в крови микробов», пожилым – «запускает сердце», а мужчинам – помогает вылечить простуду (на женщин такой рецепт, видимо, не действует). Для других это просто древняя традиция («даже Бог пил вино»). И способ облегчить общение («сидеть за чаем в кругу друзей – это глупо»). Но лучшая из озвученных причин оформлена в виде сакраментального вопроса – «А для чего тогда Менделеев придумал водку?».

Поколениям, выросшим в эпоху глобализации, восприятие мира сквозь бинарную оппозицию «мы – они» чуждо от рождения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Молодежь выбирает индивидуализм и самовыражение, но и она не против коллективизма

В культурном коде россиян сохраняются черты, унаследованные от «советского человека». Среди них – бескорыстность, коллективизм, непритязательность (или, проще говоря, готовность довольствоваться малым), самопожертвование и патернализм. Однако с годами эти представления, как выяснил Аналитический центр ВЦИОМ, все же постепенно размываются.

В ходе опроса выяснилось – доли россиян, которые согласны с тем, что мы относимся друг к другу по-свойски, делаем все сообща, довольствуемся малым, не думаем о выгоде, готовы на жертвы и испытываем потребность в «сильной руке», все же снижаются. В последнем случае, например, с 80% в 2000-м до 65% в году текущем.

«Это может косвенно свидетельствовать об ослаблении коллективистских и патерналистских установок, росте гражданского самосознания и готовности брать на себя ответственность», – заключили социологи.

Нажмите, чтобы увеличить

Динамика последних 25 лет показывает и снижение убежденности в том, что за 75 лет советской власти наши люди стали другими, чем в странах Запада, и что этого уже не изменить. Хотя такая точка зрения остается доминирующей, доля убежденных снизилась до 67% (с 76% в 2000-м).

«Для многих россиян советские ценности коллективизма – не абстрактная формула, а часть культурного кода. Готовность помогать, общая ответственность, открытость, стремление к взаимопомощи – эти установки создают реальные механизмы поддержки, укрепляют сплоченность и помогают выживать в периоды экономической и политической нестабильности. Отсюда и чувство гордости за такие черты, и ностальгия по временам СССР, когда они были частью повседневного устройства жизни», – объясняет ведущий эксперт Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева.

Однако переосмысление «советской» опоры национальной идентичности, «зашитой» в ее онтологию, все же происходит – медленно, но верно. И, как нетрудно догадаться, во многом по биологическим причинам – поколениям, выросшим в эпоху глобализации, восприятие мира сквозь бинарную оппозицию «мы – они» чуждо от рождения. Чего не скажешь об их бабушках и дедушках, чье становление состоялось за «железным занавесом», еще при советском укладе жизни.

В то же время, хотя молодежь и делает выбор в пользу индивидуализма и самовыражения, «это не означает полного отторжения коллективизма»: «Для многих молодых людей коллективные установки остаются важной частью социальной практики и самоидентификации», отмечает Григорьева.

Постепенно, год за годом, происходит не замена одного набора ценностей другим. А, строго по законам диалектики, сформулированным Гегелем – формируется синтез, некий гибрид, «когда стремление к личной свободе соседствует с уважением к общему».

Еще одна важная наша черта – религиозность. Современные россияне чаще, чем в опросах начала 2000-х, поддерживают мнение о том, что русские – «народ, сохранивший христианскую веру в ее изначальной чистоте». В этом уверены теперь шесть из десяти опрошенных (60%, в 2000-м – 52%). Вместе с тем активное участие в религиозной жизни, та самая «воцерковленность» – все-таки остается уделом просветленного меньшинства. Для большинства же россиян религия – это, скорее, про традиции, мораль и нравственные нормы. А не про хождение в церковь по воскресеньям.