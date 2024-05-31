Люди, выкуривающие 10 сигарет за день, в пять раз чаще сталкиваются с раком полости рта

Люди, которые курят сигареты и вейпы, гораздо чаще сталкиваются с раком языка и полости рта. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая терапевтическим отделением Республиканской стоматологической поликлиники Лариса Чеснокова.

«Слизистая оболочка первая вступает в контакт с вредными веществами от курения, это очень тонкий, чувствительный эпителий. И поэтому она первая страдает. Есть эстетические проблемы, как налет курильщика, неприятный запах изо рта», – отметила стоматолог.

Лариса Чеснокова добавила, что помимо этих проблем курение может вызвать проблемы со здоровьем: от воспаления десен до рака полости рта. Стоматологи чаще всего встречаются с онкологическими заболеваниями корня языка и дна полости рта.

«Последнее время идет увеличение онкологии полости рта. Может быть, это связано с тем, что появились вейпы. Те, кто выкуривает до 10 сигарет в день, в пять раз чаще сталкиваются с онкологическими заболеваниями», – подчеркнула врач.

Стоматолог посоветовала курильщикам проходить онкологический онкоскриниг не реже двух раз в год.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что чаще всего раком легких болеют курильщики, причем они обращаются к врачам, когда ситуация уже запущенная.