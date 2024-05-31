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Чуть больше трети татарстанцев с раком легкого приходят к врачам на начальных стадиях
Чаще всего раком легких болеют курильщики, причем они обращаются к врачам, когда ситуация уже запущенная. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал онколог первого торакального отделения Республиканского клинического онкологического диспансера Булат Зиганшин.
«На данный момент в республике выявляется свыше полутора тысяч случаев рака легкого, к сожалению, всего 35% из этой суммы – это рак первой и второй стадии. Все остальное – рак третьей и четвертой стадии», – объяснил врач.
Когда онкологическое заболевание запущенно, вылечить его становится гораздо сложнее. Если пациент обращается к врачам на первой или второй стадии, лечить его легче. Булат Зиганшин объяснил, что нередко симптомы в виде кровохарканья, резкого похудения, болей в груди появляются, когда уже болезнь запущена, до этого никаких проявлений болезни нет. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и флюорографию, так болезнь получится заметить на ранних стадиях.
«По российской и мировой статистике основная причина рака легкого – это курение», – заметил онколог.
Чаще всего такой диагноз ставят мужчинам рабочих профессий, однако последние годы, по словам врача онкодиспансера, все чаще болеют пациенты до 30-40 лет, причем они имеют большой стаж курения.
«При курении обычных сигарет, так и при использовании систем нагревания табака или систем доставки никотина – вейпов, во всех этих случаях человек получает огромные дозы системных канцерогенов, это те вещества, которые на прямую или опосредованно могут вызывать рак», – объяснил доктор.
Булат Зиганшин добавил, что курение вызывает не только рак легких, но и 16 видов онкологических заболеваний.
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