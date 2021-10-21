Люди страдают и после Covid-19: главный реабилитолог РТ о восстановлении после болезни

Не только сам коронавирус стал агрессивнее и тяжелее, сложнее стало и восстановиться после выздоровления. Главный реабилитолог Татарстана Резеда Бодрова рассказала, что все чаще на реабилитацию приходят молодые жители республики, и объяснила, почему оправиться после Covid-19 стало сложнее.

С появлением новых штаммов коронавируса в Татарстане последствия у выздоровевших стали более тяжелыми

Фото © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Реабилитация после коронавируса теперь нужна и молодым

С появлением новых штаммов коронавируса в Татарстане последствия у выздоровевших стали более тяжелыми. Оправиться после и так непростой болезни стало сложнее.

«Если раньше мы говорили, что попадают лица пожилого возраста, то сейчас преобладают лица относительно молодые, трудоспособного возраста – 45-55 лет», – отметила главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РТ, заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА, доктор медицинских наук Резеда Бодрова.

Причем молодые, по словам реабилитолога, переносят последствия вируса не менее тяжело, чем пациенты старшего возраста. На то, чтобы восстановиться, уходит много времени и сил.

Резеда Бодрова: «Молодые переносят последствия вируса не менее тяжело, чем пациенты старшего возраста. На то, чтобы восстановиться, уходит много времени и сил» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Реабилитолог объяснила, что сейчас, в отличие от прошлых подъемов заболеваемости, состояние пациента с поражением легких от КТ-2 (25-50%) до КТ-4 (75-100%) может ухудшиться буквально за несколько дней.

«Сейчас спрогнозировать, как будет развиваться заболевание у того или иного пациента, очень сложно», – отметила собеседница агентства.

Не менее сложно определить время, которое потребуется на восстановление здоровья после коронавируса.

«После Covid-19 люди страдают, конечно. К сожалению, течение не то, какое было раньше, сейчас уже говорят о термине “лонг-ковид” – хронический ковид», – отметила доктор.

Усилили работу второго этапа реабилитации

Напомним, что реабилитация после коронавируса проходит в три этапа. Первый – в больнице, где лечился пациент от Covid-19. Второй этап также в стационаре, его проходят пациенты с тяжелыми последствиями. А третий проходит на дневном стационаре в поликлинике по месту жительства или в санатории.

Третий этап реабилитации от коронавируса проходит на дневном стационаре в поликлинике по месту жительства или в санатории Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В связи с тяжелым течением мы увеличили количество мест для нуждающихся в реабилитации – второй этап у нас проходит в санатории «Нехама», медсанчасти города Альметьевска, 7-й городской больнице Казани», – отметила собеседница агентства.

На следующий 2022 год планируют сделать акцент именно на развитии второго этапа реабилитации. Covid-19 становится все агрессивнее.

Инсульты, инфаркты и когнитивные расстройства

Резеда Бодрова назвала самые опасные последствия, с которыми сталкиваются татарстанцы после Covid-19, – это инсульты, инфаркты, тромбоэмболия, тромбозы.

Также возможны серьезные проблемы с когнитивными функциями человека.

Самые опасные последствия после Covid-19 – это инсульты, инфаркты, тромбоэмболия, тромбозы, также возможны проблемы с когнитивными функциями человека Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Прежде всего наши пациенты предъявляют жалобы на слабость, раздражительность, нарушения сна и памяти, они чувствуют, что не в состоянии совершать ту нагрузку – работу, которую они спокойно совершали до болезни», – рассказала Резеда Бодрова.

Часто после болезни у пациентов остается одышка при выполнении физической нагрузки.

Чтобы выздороветь, нужен позитив и внимание к рекомендациям врача

Резеда Бодрова рассказала, что знает удивительные случаи, когда сложные пациенты с почти полным поражением легких выздоравливали.

«Положительный исход болезни связан с четким выполнением всех рекомендаций, но еще и с позитивным настроем пациента. Не только нужно внутри не паниковать и иметь настрой на выздоровление, но и правильно выполнять все наставления лечащего врача», – отметила доктор медицинских наук.

Беспокойство и паника нередко ведут к появлению панических атак и других расстройств, а это может закончиться плохо.

А чтобы справиться с последствиями болезни, необходимо продолжать прием лекарств и терапию, которую назначили врачи во время болезни, не брать на себя слишком большую физическую нагрузку.

Чтобы справиться с последствиями болезни, необходимо продолжать прием лекарств и терапию, которую назначили врачи во время болезни Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Это поможет предупредить осложнения – они могут возникнуть, если рекомендации не соблюдать», – отметила Резеда Бодрова.

А татарстанцам, которые не верят в вакцинацию, врач посоветовала оглянуться вокруг – в ближайшем окружении обязательно найдется человек, который переболел коронавирусом и может рассказать, как это ужасно. И после этих чужих впечатлений стоит принять решение, вакцинироваться или нет.

«Заболевание гораздо сложнее проходит, если пациент не привит. Я бы посоветовала позвонить тем знакомым, родственникам, которые переболели, чтобы они описали ту картину, которая была у них», – посоветовала врач.