Люди страдают и после Covid-19: главный реабилитолог РТ о восстановлении после болезни
Не только сам коронавирус стал агрессивнее и тяжелее, сложнее стало и восстановиться после выздоровления. Главный реабилитолог Татарстана Резеда Бодрова рассказала, что все чаще на реабилитацию приходят молодые жители республики, и объяснила, почему оправиться после Covid-19 стало сложнее.
Реабилитация после коронавируса теперь нужна и молодым
С появлением новых штаммов коронавируса в Татарстане последствия у выздоровевших стали более тяжелыми. Оправиться после и так непростой болезни стало сложнее.
«Если раньше мы говорили, что попадают лица пожилого возраста, то сейчас преобладают лица относительно молодые, трудоспособного возраста – 45-55 лет», – отметила главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РТ, заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА, доктор медицинских наук Резеда Бодрова.
Причем молодые, по словам реабилитолога, переносят последствия вируса не менее тяжело, чем пациенты старшего возраста. На то, чтобы восстановиться, уходит много времени и сил.
Реабилитолог объяснила, что сейчас, в отличие от прошлых подъемов заболеваемости, состояние пациента с поражением легких от КТ-2 (25-50%) до КТ-4 (75-100%) может ухудшиться буквально за несколько дней.
«Сейчас спрогнозировать, как будет развиваться заболевание у того или иного пациента, очень сложно», – отметила собеседница агентства.
Не менее сложно определить время, которое потребуется на восстановление здоровья после коронавируса.
«После Covid-19 люди страдают, конечно. К сожалению, течение не то, какое было раньше, сейчас уже говорят о термине “лонг-ковид” – хронический ковид», – отметила доктор.
Усилили работу второго этапа реабилитации
Напомним, что реабилитация после коронавируса проходит в три этапа. Первый – в больнице, где лечился пациент от Covid-19. Второй этап также в стационаре, его проходят пациенты с тяжелыми последствиями. А третий проходит на дневном стационаре в поликлинике по месту жительства или в санатории.
«В связи с тяжелым течением мы увеличили количество мест для нуждающихся в реабилитации – второй этап у нас проходит в санатории «Нехама», медсанчасти города Альметьевска, 7-й городской больнице Казани», – отметила собеседница агентства.
На следующий 2022 год планируют сделать акцент именно на развитии второго этапа реабилитации. Covid-19 становится все агрессивнее.
Инсульты, инфаркты и когнитивные расстройства
Резеда Бодрова назвала самые опасные последствия, с которыми сталкиваются татарстанцы после Covid-19, – это инсульты, инфаркты, тромбоэмболия, тромбозы.
Также возможны серьезные проблемы с когнитивными функциями человека.
«Прежде всего наши пациенты предъявляют жалобы на слабость, раздражительность, нарушения сна и памяти, они чувствуют, что не в состоянии совершать ту нагрузку – работу, которую они спокойно совершали до болезни», – рассказала Резеда Бодрова.
Часто после болезни у пациентов остается одышка при выполнении физической нагрузки.
Чтобы выздороветь, нужен позитив и внимание к рекомендациям врача
Резеда Бодрова рассказала, что знает удивительные случаи, когда сложные пациенты с почти полным поражением легких выздоравливали.
«Положительный исход болезни связан с четким выполнением всех рекомендаций, но еще и с позитивным настроем пациента. Не только нужно внутри не паниковать и иметь настрой на выздоровление, но и правильно выполнять все наставления лечащего врача», – отметила доктор медицинских наук.
Беспокойство и паника нередко ведут к появлению панических атак и других расстройств, а это может закончиться плохо.
А чтобы справиться с последствиями болезни, необходимо продолжать прием лекарств и терапию, которую назначили врачи во время болезни, не брать на себя слишком большую физическую нагрузку.
«Это поможет предупредить осложнения – они могут возникнуть, если рекомендации не соблюдать», – отметила Резеда Бодрова.
А татарстанцам, которые не верят в вакцинацию, врач посоветовала оглянуться вокруг – в ближайшем окружении обязательно найдется человек, который переболел коронавирусом и может рассказать, как это ужасно. И после этих чужих впечатлений стоит принять решение, вакцинироваться или нет.
«Заболевание гораздо сложнее проходит, если пациент не привит. Я бы посоветовала позвонить тем знакомым, родственникам, которые переболели, чтобы они описали ту картину, которая была у них», – посоветовала врач.