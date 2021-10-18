Мутирует ли коронавирус в еще более жуткие штаммы, зависит от темпа вакцинации

Covid-19 уже стал тяжелее и агрессивнее, поражает даже совсем молодых. Главный инфекционист Татарстана Халит Хаертынов рассказал, почему стоит доверять вакцине от коронавируса и что ждет общество, если прививаться будут медленно и неохотно.

Халит Хаертынов: «Если посмотреть на данные сайта Стопкоронавирус.ру, то видно, что какого-то заметного снижения заболеваемости не было»

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Я не согласен, что сейчас идет четвертая волна. На мой взгляд, это все течение третьей волны.

Ведь если говорить о четвертой волне, то нужно говорить о какой-то новой мутации вируса – каждая новая волна обуславливается появлением какого-то нового штамма.

Например, первая волна, это был классический уханьский штамм, потом, осенью 2020 года, появился британский штамм, в Южной Америке был бразильский штамм, в Южной Африке – родственник бразильскому штамму, южноафриканский штамм – они одинаковые. А весной, в конце мая – начале июня, пошла третья волна, которая была связана с индийским штаммом.

Эта волна не затухала, не было заметного снижения заболеваемости в летний период – как началось в июне, так и продолжается до сих пор. Снижение было очень небольшое. Если, например, посмотреть на данные сайта Стопкоронавирус.рф, то видно, что какого-то заметного снижения заболеваемости не было. А сейчас новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Covid-19 потяжелел и помолодел

Мутации вируса бывают разные, некоторые из них представляют опасность для человека – вирус становится более заразным, способен вызвать одновременно заболевание у большего количества людей и влияет на клинику, и это мы почувствовали на третьей волне Covid-19.

«Сейчас мы видим очень много людей среднего возраста, болеет немало и молодых, причем некоторые из них болеют тяжело» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Во-первых, Covid-19 помолодел. Если в первую и вторую волну среди заболевших было доминирование людей пожилого возраста, то сейчас мы видим очень много людей среднего возраста, болеет немало и молодых, причем некоторые из них болеют тяжело.

Вторая особенность – это то, что сократился период, в течение которого происходит ухудшение состояния пациента и нарастание объема поражения легких. Это сейчас может произойти буквально за два-три дня.

Если при госпитализации поражение легких было на КТ-1 (до 25%), то через три дня это может быть уже КТ-3 – от 50 до 75%.

Некоторые пациенты поступают, например, на седьмой день болезни, и уже сразу в тяжелом состоянии в реанимационное отделение.

«Если при госпитализации поражение легких было на КТ-1 (до 25%), то через три дня это может быть уже КТ-3 – от 50 до 75%» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Коронавирус стал более агрессивным

Мы наблюдаем увеличение количества тяжелых форм, более широкое распространение и заболеваемость более молодых. Ну и, к сожалению, смертность достаточно приличная среди людей разных возрастных групп – умирают люди не только пожилого возраста, хотя по-прежнему среди них отмечаются неблагоприятные исходы, но, к сожалению, есть смертельные случаи и среди сорокалетних, и среди людей от двадцати до тридцати лет.

Почему Covid-19 убивает тех, кто, казалось бы, начал выздоравливать

Заболевание – мы знали об этом и полтора года назад – вызывает активацию иммунной системы, повреждение эндотелия сосудов, но в течении заболевания можно выделить несколько периодов.

Первый период – это время активной репликации, или размножения, вирусов, в первую неделю применяются противовирусные препараты. Дальше либо заболевание заканчивается (то есть протекает оно как ОРВИ), либо оно переходит в следующую стадию – стадию легочных поражений, когда активно развивается пневмония. Вот на этой второй стадии развивается то, что называют поражением легких, сопровождается это гипервоспалением, то есть активацией иммунной системы, повреждением эндотелия сосудов с развитием тромбозов легочных сосудов. Поэтому здесь актуальны другие направления терапии: противовоспалительная и антикоагуляционная.

«Вирус становится более заразным, способен вызвать одновременно заболевание у большего количества людей» Фото: ИА «Татар-информ»

Если больной погибает на поздних сроках, как правило, это связано с тромбозами. Что происходит? Повреждается эндотелий сосудов, происходит своего рода травма или рана изнутри сосуда, эта рана должна закрыться. Представьте, рана на коже руки, она же не может сиюминутно зажить, а это эндотелий сосудов, занимает еще больше времени. Поэтому антикоагулянтная терапия – она актуальна, это один из самых сложных разделов борьбы с коронавирусной инфекцией. Другими словами, у каждого периода есть свои особенности.

Если люди не будут прививаться от Covid-19, могут появиться еще более агрессивные штаммы

Да, существует так называемая неиммунная прослойка населения – у них нет антител, и если вирус попадает в эту среду, то возникают предпосылки для его мутации. А если человек вакцинирован и у него есть антитела, то возможностей у вируса мало.

Но прогнозировать что-то очень сложно. Covid-19 поломал многие наши стереотипы.

«Если говорить о четвертой волне, то нужно говорить о какой-то новой мутации вируса – каждая новая волна обуславливается появлением какого-то нового штамма» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Было такое убеждение, что ковид по сути относится к группе ОРВИ. Все вирусные инфекции имеют сезонность – они активизируются в холодное время года. Когда началась пандемия – февраль-март-апрель, – была большая надежда, что к лету все это закончится, когда тепло станет. Но ничего этого не произошло. Более того, на летние месяцы даже пик заболеваемости пришелся. Поэтому очень сложно прогнозировать.

Часто Covid-19 сравнивают с испанкой. При испанке, которая была сто лет назад, было три волны, при Covid-19 тоже пока три волны. Но тогда большая часть населения планеты переболела гриппом. Нечто подобное может быть и сейчас – если подавляющее большинство населения приобретет иммунитет тем или иным способом (либо в результате болезни, либо после вакцинации), то есть шанс, что на этом все закончится. Это благоприятный вариант, вариант А.

Вариант Б – менее благоприятный вариант, когда останется какая-то часть неиммунного населения и, возможно, произойдет мутация вируса. Необязательно, но такая вероятность существует. И если эта мутация произойдет, то появится новый штамм, который может быть более агрессивным, чем даже индийский штамм.

«Остановить пандемию ковида можно только в результате приобретения пресловутого коллективного иммунитета. Это иммунологический закон» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Ведь мы знаем, что британский штамм – он более заразный, чем был уханьский штамм, индийский штамм – он и более заразный, и более агрессивный, более тяжелые формы вызывающий по сравнению с британским или уханьским штаммами. Если мутация произойдет, то все начнется заново – люди начнут болеть снова.

Это как с гриппом: появляется какой-то новый штамм вируса гриппа – свиной или птичий, иммунитета к этим новым штаммам нет и люди начинают повторно болеть. Вот такая серьезная ситуация.

Векторные вакцины появились еще во время лихорадки Эбола

Для меня как для врача-инфекциониста дилеммы вообще не существует.

Вся история борьбы с инфекционными заболеваниями связана с вакцинацией. Здесь можно много приводить примеров, начиная от оспы, которая ликвидирована, ее нет сейчас благодаря вакцинации, полиомиелит можно сюда привести в пример, когда тяжелейшие случаи течения наблюдались, сейчас его тоже практически нет. Хотя в мире есть природные очаги полиомиелита. Дифтерия, корь. И таких примеров массу можно привести.

Что касается коронавирусной инфекции, на мой взгляд, возможно, существует определенный страх или недоверие, не знаю даже, какие слова подобрать. Изначально и у нас, и за рубежом начали использовать вакцины нового поколения, и у некоторых людей возникли вопросы – а что там за вакцины, раньше их не применяли, насколько они безопасны?

«Хочу сказать в защиту векторных вакцин – они появились не вчера, не позавчера, и даже не в период появления коронавирусных инфекций, они появились давно» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Хочу сказать в защиту векторных вакцин («Спутник V») – они появились не вчера, не позавчера, и даже не в период появления коронавирусных инфекций, они появились давно. Еще порядка семи лет назад, когда актуальна была в Африке лихорадка Эбола, наш научный центр Гамалеи создал вакцину от лихорадки Эбола, и тоже векторную на основе аденовируса.

Другими словами, был уже определенный научный задел, была отработана технология, поэтому, когда создавали вакцину от коронавируса «Спутник V», это было не на пустом месте, уже был опыт создания подобных вакцин.

Потом были проведены исследования, результаты которых были опубликованы в очень уважаемом медицинском журнале «Ланцет», и поэтому не доверять этим экспертам нельзя, и поэтому все ведущие специалисты в области вирусологии признают эффективность нашего «Спутника V».

В равной степени можно сказать, что мРНКовые вакцины также обладают примерно такой же эффективностью. Поэтому наша вакцина, то есть «Спутник V», сравнима по эффективности с мРНКовыми вакцинами.

Остановить пандемию ковида можно только в результате приобретения пресловутого коллективного иммунитета. Это иммунологический закон. Вариантов, как он выработается, всего два – либо в результате перенесенного заболевания, либо в результате вакцинации.

Но если человек заболевает, надо понимать, что нет никакой гарантии, что именно у этого конкретного человека заболевание будет протекать в легкой форме – заранее предугадать невозможно.

«Вся история борьбы с инфекционными заболеваниями связана с вакцинацией» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Болеют ли вакцинированные?

Я отвечу – болеют, но в значительно меньшей степени, чем не вакцинированные. Но самое главное, что у вакцинированных реже наблюдаются тяжелые формы и летальные исходы.

В самом начале третье волны – где-то в июне – был проведен анализ по заболеваемости и смертности от Covid-19 в России и странах Евросоюза. Оказалось, что уже тогда заболеваемость что у нас, что в странах Евросоюза была примерно сравнимой, но смертность в Евросоюзе была примерно в 10-11 раз меньше, чем в РФ.

Когда стали анализировать, выяснилось, что на тот период в странах Евросоюза было вакцинировано уже чуть более 60% населения. А у нас на тот период было чуть больше 10-15% населения. Вот очевидный ответ – влияет ли вакцинация на смертность.