«Люди приносят даже новую одежду»: как волонтеры Казани помогают жителям Донбасса

Детские игрушки, канцтовары, предметы личной гигиены, одежда и обувь – сотни коробок с гуманитарной помощью собрали волонтеры «Молодой гвардии» приехавшим в Татарстан жителям ДНР и ЛНР. С самого утра ребята фасуют вещи по коробкам. Все это отправится во временные пункты размещения вынужденных переселенцев.

Часть гуманитарной помощи отправили уже вчера в санатории «Санта» и «Ливадия», сегодня собранные вещи и игрушки отправятся в гостиницы «Экспресс» и «Кварт».

Фото: © Елена Саляхова

«Мы работаем каждый день и принимаем гуманитарную помощь, с восьми утра и до восьми часов вечера. Основная часть вещей, которая здесь собрана – это вклад неравнодушных жителей. Кто-то приносит свою личную одежду и обувь, некоторые даже покупают вещи в магазине и приносят нам», – рассказал руководитель казанского отделения «Молодой гвардии» Руслан Шигабуддинов.

О начале работы гуманитарного штаба объявили еще 21 февраля, уже тогда волонтерам удалось собрать несколько фур гуманитарной помощи и отправить их жителям Донбасса в Ростовскую область.

Одежда и обувь собирается по запросу – руководство мест, где сейчас проживают переселенцы, сообщают волонтерам, каких недостает вещей и предметов личной гигиены.

Фото: © Елена Саляхова

«Где то недостает мужской одежды, где-то женской или для детей. Все это фасуется и отправляется во временные пункты», – добавил волонтер.

Огромные партии новой одежды приходит в волонтерский штаб от предприятий. Здесь можно было увидеть десятки коробок с новой детской одеждой – осенние комбинезоны, куртки, обувь.

«Помимо жителей Казани и Татарстана в целом, к помощи активно подключились и предприятия. На сегодняшний день у нас отправилось пять фур гуманитарной помощью, их тоже предоставили предприятия. Также у нас планируется еще одна отправка большого груза 12 апреля. В этот раз помощь должна отправиться в Крым и в Белгород», – рассказал руководитель Татарстанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России Динар Бариев.

Фото: © Елена Саляхова

Бариев добавил, что для переселенцев в Казани волонтеры планируют открыть во временных пунктах детские игровые комнаты, подобные тем, что находятся в торговых центрах. Первая должна появиться в ближайшее время в санатории «Ливадия», вторая в «Санте».

Напомним, что в минувшие пятницу и воскресенье в Татарстан приехали два поезда с вынужденными переселенцами с Донбасса. В общей сложности в республику прибыли порядка тысячи человек. На данный момент все они находится во временных пунктах размещения.