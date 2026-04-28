«Народ и армия едины»: из Набережных Челнов отправили более 40 тонн шефской помощи

Сегодня из Набережных Челнов в зону специальной военной операции направили очередную партию шефской помощи. Она стала четвертой с начала текущего года и уже 54-й – с момента начала СВО. Общий вес груза превысил 40 тонн.

В отправке приняли участие мэр города Наиль Магдеев, Герой России, генерал-полковник Олег Козлов, депутаты Городского совета, руководители управлений Исполнительного комитета, а также председатели территориальных общественных самоуправлений.

«Такой народ невозможно победить. Жители нашей страны готовы в трудную минуту всегда протянуть руку помощи своим воинам. Народ и армия едины!» – подчеркнул мэр города.

В состав гуманитарного груза вошли автомобиль, мотоциклы, строительные материалы, продукты питания, а также различное оборудование и устройства, необходимые для выполнения боевых задач.

Формирование партии стало возможным благодаря активному участию предпринимателей и депутатского корпуса. В сборе помощи приняли участие Руслан Нигматулин, Андрей Ляпунов, Рустем Гараев, Раиль Минегалиев, Константин Павлов, Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Логистика и автоперевозки Татарстана», управление ЗАГС города, а также волонтерские объединения «Мадина и ее команда» и «Своих не бросаем 16».

Организация «Мадина и ее команда» с начала специальной военной операции подготовила и направила в зону СВО порядка 1,2 тыс. килограммов чак-чака.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.