Любовь Мишина: «Деятельность Союза пенсионеров РТ многоплановая, и у нас много проектов»

Председатель Татарстанского отделения Союза пенсионеров России Любовь Мишина награждена премией Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества. Лауреат оценила эту награду как высокую оценку деятельности организации. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Я не ожидала. Для меня лично эта награда – очень высокая оценка, но я ее рассматриваю как аванс, чтобы более эффективно работать и развивать организацию, которую я возглавляю. Деятельность нашей организации многоплановая, проектов много», – поделилась собеседница информагентства.

Любовь Мишина добавила, что они организуют такие проекты, как «Университет третьего возраста» и «Здоровое долголетие».

«У нас 53 местных отделения. Возглавляют их в основном люди пожилого возраста, которые работают на общественных началах. Будем развивать их деятельность. Может быть, проведем конкурс на лучшее местное отделение. Возможно, предложим разработать проекты на конкурсной основе. Еще у пожилых граждан есть желание путешествовать по республике, посмотреть объекты историко-культурного наследия, посетить соседние регионы», – рассказала она.

Любовь Мишина также сообщила, что татарстанского отделение Союза пенсионеров выиграло грант Министерства экономики РТ, который направлен на развитие физкультурно-спортивной деятельности. «Безусловно, все средства будут использованы эффективно», – подчеркнула она.

Премия Президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества учреждена в 2015 году. Она присуждается гражданам и некоммерческим организациям за социальные проекты, получившие общественное признание, а также за научные исследования в области гражданского общества.

В этом году конкурс проходил с 16 августа по 9 сентября. Соискателей выдвигали некоммерческие организации, зарегистрированные в Татарстане, а также общественные советы при министерствах, ведомствах и муниципальных образованиях. Всего поступило 64 заявки.

За период с 2015 по 2020 год лауреатами премии стали 15 известных общественных деятелей и 24 некоммерческие организации Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил почетные знаки и дипломы лауреатам премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в День народного единства, о чем сообщало ИА «Татар-информ».