Президент РТ в Казани вручил премии за вклад в развитие институтов гражданского общества

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил почетные знаки и дипломы лауреатам премии за вклад в развитие институтов гражданского общества. Торжественное мероприятие прошло в Казанском Кремле.

«Седьмой раз мы вручаем премии за вклад в развитие институтов гражданского общества. В этом году церемония награждения лауреатов приурочена ко Дню народного единства», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов добавил, что этот праздник имеет важное значение для многонациональной России и символизирует единение общества.

«В Год родных языков и народного единства мы отмечаем высокую роль институтов гражданского общества в созидательном развитии республики, сохранении межконфессионального мира и гражданского согласия», — продолжил он.

По словам Президента РТ, роль общественных объединений неоценима также в преодолении последствий пандемии коронавируса и оказании помощи людям.

«Отрадно, что, как и прежде, конкурс на соискание премии проводился при значительной активности общественности. Лауреаты этого года хорошо известны в нашей республике. Организованные ими проекты имеют большое общественное значение. В этом году впервые в истории премии к награждению представлена группа граждан», — отметил Рустам Минниханов.

Премии присуждены руководителю Центра социальной реабилитации и адаптации Азату Гайнутдинову, руководителям молодежной организации «Объединение „Отечество”» Александру Коноплеву и Илье Прокофьеву, а также ведущему научному сотруднику Института татарской энциклопедии регионоведения Академии наук РТ Рафику Салахиеву и председателю правления Татарстанского отделения Союза пенсионеров России Любови Мишиной.

«Эта награда ко многому обязывает. Вручение такой высокой премии расцениваю не только как доверие к нашей организации, но и как большой аванс для дальнейшего развития и увеличения вклада в социально-экономическую, культурную деятельность республики», — заявила Любовь Мишина в ответном слове.

Кроме того, премии удостоены благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Сила в детях», Молодежная ассамблея народов Татарстана, общественная организация инвалидов «Закал», Поволжская семейная академия «Умай» и республиканский молодежный общественный фонд «Сэлэт».

Премия Президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества учреждена в 2015 году. Она присуждается гражданам и некоммерческим организациям за социальные проекты, получившие общественное признание, а также за научные исследования в области гражданского общества.



В этом году конкурс проходил с 16 августа по 9 сентября. Соискателей выдвигали некоммерческие организации, зарегистрированные в Татарстане, а также общественные советы при министерствах, ведомствах и муниципальных образованиях.

Всего поступило 64 заявки. Присуждаются пять премий — три премии гражданам или группам граждан в размере 250 тыс. рублей каждая и пять премий организациям в размере 400 тыс. рублей каждая.

За период с 2015 по 2020 год лауреатами премии стали 15 известных общественных деятелей и 24 некоммерческие организации Татарстана.