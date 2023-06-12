«Любовь к Родине – в наших делах»: Комаров поздравил Минниханова с Днем России

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем России. Он подчеркнул, что этот праздник – напоминание о преемственности поколений и ответственности каждого за свою страну.

«Любовь к Родине – в наших делах, в результатах работы, в заботе о близких, в желании сделать жизнь лучше. Уверен, что у нас все получится. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов во всех Ваших начинаниях, счастья и благополучия!» – говорится в поздравлении.

Напомним, что ранее Минниханова также поздравил Президент России Владимир Путин.