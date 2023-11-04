«Любовь к искусству дала силы пережить все»: открылась выставка Кузнецова, Лывина, Зуева

Индустриальные и сельские пейзажи, старая Казань, красочные, будто даже ароматные, деревенские натюрморты… В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, открылась выставка трех художников Татарстана: Николая Кузнецова, Сергея Лывина и Евгения Зуева. Приурочена она к столетию со дня рождения каждого из них, выпавшему на 2023 год.

«Мы присутствуем на знаменательном событии, ведь на этой выставке собраны произведения, которые давно не покидали запасников музея, и сейчас мы наконец можем наслаждаться драгоценной живописью этих художников. Каждый из них был неотъемлемой частью своей страны, своего народа, все они прошли через войну. При этом их всех отличала любовь к искусству, что дало им силы пережить все трудности», — отметила кандидат искусствоведения Екатерина Ключевская.

На примере произведений Николая Кузнецова, сказала она, видно, как творческий человек может пропустить самое неприглядное через свое представление красоты и преобразить это. Тогда «вся индустрия, все эти монстры социализма вдруг превращаются в нечто бесподобное», через что к тому же «просвечивает французский импрессионизм», констатировала искусствовед.

«Каждый найдет на этой выставке что-то особенное — это нетрудно. Здесь много красивого, много влюбленности в природу и окружающий мир. Видно, что вопреки всему в том времени было и ощущение переполняющей тебя жизни. Я вас поздравляю с хорошей выставкой!» — сказала Ключевская.

Каждому из трех художников-одногодков выпал свой жизненный срок: Кузнецову всего 51 год, Зуеву — 66 лет, Лывину — 81. Но каждый из них, пройдя разной длительности творческий путь, стал знаковым брендом Республики Татарстан, подчеркнул заслуженный деятель искусств РТ, руководитель Творческой мастерской живописи Российской академии художеств в Казани Махмут Вагапов.

Николай Кузнецов известен как мастер индустриального пейзажа. В его произведениях запечатлены мегастройки и иные глобальные объекты Страны Советов. Картины Кузнецова есть в Пушкинском и Русском музеях, в Третьяковской галерее, но больше всего, более 200, их в Музее ИЗО РТ.

«Николай Кузнецов после смерти оказался незаслуженно забыт. Нам захотелось показать, каким он был на самом деле. Мы готовим к изданию альбом Кузнецова, в который вошли материалы о нем, написанные еще при его жизни, причем не только местными искусствоведами, но и всероссийскими. Его масштаб должен быть понят, возрожден заново, потому что масштаб его дарования, его таланта мы сейчас упустили», — подчеркнула, демонстрируя электронную версию издания главный научный сотрудник Музея ИЗО РТ, искусствовед Дина Ахметова.

Выставка разместилась на третьем этаже галереи «Хазинэ». Залы с индустриальными пейзажами Кузнецова сменяют по-деревенски уютные натюрморты с грибами, ягодами и фруктами кисти Евгения Зуева. Следом посетители галереи попадут в зал пейзажей Сергея Лывина. В отличие от кузнецовских, он природные, сельские, родом из детства.

Побывать на выставке «К 100-летию со дня рождения: Николай Кузнецов, Сергей Лывин, Евгений Зуев» можно до 26 ноября.