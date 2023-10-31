Три столетия: галерея «Хазинэ» отметит выставкой вековые юбилеи Кузнецова, Лывина и Зуева

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, 3 ноября откроется выставка трех художников Татарстана, со дня рождения которых в этом году исполнилось 100 лет. На общее «трехсотлетие» решили собрать вместе и показать посетителям картины Николая Кузнецова, Сергея Лывина и Евгения Зуева. Каждый из них — значимая фигура в изобразительном искусстве не только в Казани, но и за ее пределами, отмечают музейщики.

Картина Николая Кузнецова Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Произведения этих художников достаточно масштабные — в среднем 80 на 120 сантиметров. Обычно они находятся в фондах музея, поэтому увидеть их можно редко. Но, например, в феврале 2021 года в Галерее современного искусства проходила выставка работ Николая Кузнецова „Импрессионизм индустриального пейзажа”», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе музея.

Николай Кузнецов (1923–1974) — один из ведущих мастеров советского пейзажа, заслуженный деятель искусств РСФСР и ТАССР, лауреат Государственной премии ТАССР имени Габдуллы Тукая. Работал он преимущественно в жанре индустриального пейзажа и стал представителем одной из магистральных линий развития советского изобразительного искусства 1950–1970-х годов, фиксируя в живописи мегастройки и глобальные проекты Страны Советов. Николай Кузнецов достаточно известен и за пределами Татарстана. Художник участвовал в многочисленных всероссийских, всесоюзных и международных выставках, а картины его есть в Пушкинском и Русском музеях, в Третьяковской галерее.

Картина Сергея Лывина Фото предоставлено ГМИИ РТ

Сергей Лывин (1923–2004) — народный художник ТАССР, заслуженный деятель искусств ТАССР, член Союза художников СССР и, как и Кузнецов, лауреат Государственной премии имени Тукая. Его признают мастером тонкого лирического пейзажа, способным поэтически преображать природу, изображая родные и близкие ему с детства мотивы.

Евгений Зуев (1923–1989) — народный художник ТАССР, мастер живописного натюрморта. Его лучшие произведения написаны в яркой и красочной манере. Это классика искусства Татарстана, наличием которой в своей коллекции гордится Музей ИЗО РТ. Зуев писал родную природу в многообразных проявлениях ее щедрости и богатства. При этом на его натюрмортах присутствуют простые и привычные предметы домашнего обихода, фрукты, овощи или цветы.

Картина Евгения Зуева Фото предоставлено ГМИИ РТ

Выставка «К 100-летию со дня рождения: Николай Кузнецов, Сергей Лывин, Евгений Зуев» разместится на третьем этаже галереи «Хазинэ». Увидеть ее можно будет до 26 ноября.