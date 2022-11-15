Учим татарский: подборка курсов, онлайн-уроков, телеграм-каналов и учебников для детей

На днях в КФУ открылись офлайн-курсы, но существуют и онлайн-платформы. Крупные проекты, которые требуют регулярной работы преподавателей и создания учебников, финансируются из бюджета республики. Но молодые энтузиасты тоже создают интересные проекты – ведут онлайн-занятия по старотатарскому языку, заводят каналы в «Телеграме».

Офлайн-курсы татарского языка

1. Курсы в КФУ

10 ноября открылись бесплатные курсы по изучению татарского языка в Казанском университете. Присоединиться к ним можно до 20 ноября.

Занятия проходят три раза в неделю с 17:30 до 20:40. Слушателей разделят на группы по 15 человек в зависимости от уровня знания языка – начальный или продолжающий.



Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В конце учащиеся сдадут тест и получат сертификат о прохождении курса.

Чтобы записаться на занятия, нужно пройти онлайн-регистрацию на сайте КФУ.

2. Курсы татарского языка в бюро переводов HIJAZZ

Разделены на несколько уровней: начинающий, продолжающий, продвинутый. Уроки проходят в офисе в Щербаковском переулке.

Обучение длится три месяца. Это 50 академических часов. Занятия проходят два раза в неделю.



Курс запускается, если в группе набирается шесть человек. Сейчас набор уже закрыт. Следующий поток стартует после Нового года.

Сейчас курс стоит 24 тыс. рублей за весь период обучения. Но после Нового года цена может измениться, так как поменяется и программа.



Онлайн-уроки татарского языка

1. Платформа «Ана теле»

Она существует с 2013 года. Проект финансируется из бюджета Татарстана. Любой желающий может учиться на «Ана теле» бесплатно.



Мы тоже зарегистрировались на сайте «Ана теле». Нам предложили выбрать уровень сложности. Всего их девять. Занятия начинаются с небольшого видео. На первом уровне – простейшие сценки, когда люди здороваются, знакомятся и т.д. Мы выбрали девятый, самый сложный уровень и посмотрели сюжет канала «ТНВ-Планета» про татар за рубежом. Затем изучили новые слова (милләттәш, ватандаш, илләтпәрвар и т.д.), составные наречия, выполнили задания на аудирование.

В каждом уровне сложности есть несколько тем, которые можно отработать.



К плюсам можно отнести то, что на платформе «Ана теле» много практических заданий. Еще одно преимущество – онлайн-уроки с преподавателями КФУ. Занятия, как правило, проходят с 19:00 до 21:00. Это не один урок, который длится два часа, а несколько занятий по 45 минут. Можно выбрать тот, который подходит по теме и по уровню сложности. Расписание можно посмотреть на сайте КФУ в разделе «Центр онлайн-школы обучения татарскому языку «Ана теле».



Мы зашли на онлайн-урок в 19:00. Других слушателей в виртуальном классе не было. Преподаватель помогал строить диалог на тему «Хорошие и плохие качества», объяснял значения незнакомых слов, давал упражения на закрепление. Урок проходил на татарском языке.



Как удалось выяснить из беседы с преподавателем, на онлайн-уроки обычно приходят 1-3 человека из разных городов. С учетом того, что слушателей в классы заходит немного, можно бесплатно посещать индивидуальные занятия.



Из минусов – сайт «Ана теле» выглядит устаревшим, как будто его разработали лет десять назад и больше никогда не задумывались о том, чтобы его обновить. Приложения «Ана теле» для смартфонов мы не нашли.



«На сегодняшний день (на конец сентября 2022 года) в онлайн-школе обучается более 14 тысяч пользователей. Из них около тысячи человек из стран дальнего и ближнего зарубежья, более 13 тысяч из регионов РФ», – прокомментировала руководитель центра онлайн-школы «Ана теле» Кадрия Фатхуллова.

2. Платформа «Без – татарлар»

Ее разработали специалисты Российского исламского университета при поддержке Духовного управления мусульман РТ.



Мы зарегистрировались на сайте, и нам открылся доступ к первому уроку «Гласные звуки татарского языка. Сингармонизм». Занятие предстваляет собой видеолекцию и ее краткий конспект. Также есть аудиоверсия урока.

Перепрыгнуть сразу на второе или десятое занятие не получится. Доступ открывается поэтапно. Всего на платформе 49 уроков. Они ориентированы в первую очередь на изучение грамматики («Настоящее время глагола», «Числительные в татарском языке» и т.д.). Но есть и такие темы, как «Семья, дом, родители» или «Изучение новых языков».

Занятия бесплатные.



Сайт «Без – татарлар» выглядит более современным, чем у «Ана теле». К тому же «Без – татарлар» можно скачать на Android и на iOS. Но при этом нет «живых» уроков с преподавателями.



Если вы поставили себе цель – изучить татарский язык, лучше использовать обе платформы – «Ана теле» и «Без – татарлар». Если на одной делается упор на развитие речевых навыков, словарного запаса, то на второй – на грамматику.

3. Онлайн-курс по старотатарскому языку

До 1927 года татары пользовались арабской графикой и в самом языке было много заимствований, поэтому большинство татар сейчас не может самостоятельно читать старотатарские тексты. Курс создан для тех, кто хочет прочитать книги, оставшиеся от бабушек-дедушек, научиться писать на старотатарском, изучать старинные документы, например, для создания фамильного дерева.



Желающие смогут читать произведения на старотатарском и обсуждать их в специальной ридинг-группе.

Курс состоит из 12 занятий, каждое из которых длится час. Уроки проходят 1-2 раза в неделю.



Курс ведет востоковед, переводчик, студент КФУ и РИУ Азат Якупов.

Первый урок стоит 140 рублей, следующие – 340 рублей. Весь курс стоит 3880 рублей.

Каналы в «Телеграме» и в «Яндекс.Дзен» для изучения татарского языка

Замысел прост – переводить слова на русский язык либо давать толкования сложных слов на татарском языке.

При этом автор канала выбирает необычные слова и выражения. Например, недавно была подборка необычных наименований, эпитетов, метафор, связанных с птицами.

Согласитесь, не все носители татарского языка знают, что күгәрчен сөте – это татарское название растения живокость (шпорник), а Киек каз юлы – это Млечный путь.

Одним словом, канал будет полезен всем, кто учит татарский язык, владеет им и хочет расширить кругозор.

В этом канале можно найти интересные новости и материалы, связанные с татарской культурой, историей, правила татарской грамматики, перевод интересных слов и выражений.

Также автор выкладывает песни и перевод всех слов, которые в них встречаются. Мы связались с ним и выяснили, как возникла идея вести телеграм-канал для изучения татарского языка.



«Когда я учился в школе, у нас был такой обязательный предмет, как “индивидуальный проект”. Каждому ученику нужно было придумать что-то полезное для общества. Мне пришла в голову такая мысль: а почему бы не придумать что-то связанное с татарским языком?



И я начал создавать сайт по изучению татарского языка на платформе по созданию сайтов Wix.ru. Я проштудировал все книги, посвященные грамматике татарского языка, затем все это начал вносить на сайт, но объяснял правила на более простом и понятном языке. Я понял, что сайт готов, но чего-то не хватает, поэтому решил сделать музыкальный YouTube-канал, на котором вдобавок выкладываются татарские песни. И к тому же был создан телеграм-канал по изучению татарского языка. Так я получил много важных знаний. Мне все это было интересно и важно, я горел этим, ведь татарский язык нужно популяризировать», – говорит автор канала «Татарча сөйләш» Ильнар Шафеев.



По его словам, приходит много откликов от подписчиков и людей, неравнодушных к судьбе татарского языка.

«Русский человек о татарском языке, который я учу всю жизнь. Разрушаем стереотипы о том, что сложно, невозможно или неважно. О роли школы, двора, работы, тещи в деле освоения татарского языка», – пишет автор в шапке канала.



В самом профиле он рассказывает забавные истории и факты, связанные с татарским языком. Например, о том, что есть удивительный паук, которого никак не называют по-татарски. А вот на русском у него целых два названия – «косиножка» и «сенокосец». А по-английски он daddy-long-legs.



На канале есть и тексты на татарском языке.

Уроки на YouTube

С 2019 года все желающие могут выучить татарский язык с известным полиглотом Дмитрием Петровым на YouTube.



Дмитрий Петров – синхронный переводчик, который в 2012 году запустил реалити-шоу «Полиглот» на канале «Культура». Николай Расторгуев, Пелагея, Юлия Пересильд и другие звезды учили немецкий, французский и другие языки по методике Петрова.



Похожее шоу в 2019 году сняли и в Татарстане. Оно называется «Татарский с Дмитрием Петровым». Учениками Петрова стали татарстанские чиновники, журналисты, предприниматели. Например, председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, создательница кукол Эльза Хуснутдинова, тележурналист Динара Вургафт и другие. За партой оказался даже нигериец Дэвид Олисе, который любит изучать иностранные языки.



Скрин видео youtube.com

Впервые «Татарский с Дмитрием Петровым» показали на телеканале «Татарстан-24». Но сейчас все 24 серии можно найти на канале «Татарский с полиглотом Петровым» на YouTube. На него подписались 8,3 тыс. человек.

На этом же канале есть и новые выпуски программы, которые позиционируются как «наедине с полиглотом Петровым». Здесь уже нет звезд, которые сидят за партами, нет и доски. Дмитрий Петров читает лекции как будто исключительно для вас.

Татарский для детей

1. Учебник «Сәлам»

Учебник внедряется с 2016 года по заказу Министерства образования Татарстана. Упор делается не на изучение грамматики, а на развитие коммуникативных навыков.

В комплект входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудио- и видеоматериалы.



Фото: предоставлено автором

Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок изучал татарский язык, покупать весь этот набор не обязательно. Можно зайти на сайт и нажать на кнопку «Ученик». Задания рассчитаны для учащихся с 1 по 8 класс.

Нажимаем на цифру «1», то есть открываем раздел для первоклашек, и отображаются разные темы. В каждой теме есть учебник, рабочая тетрадь с заданиями, песня, игры – самая веселая часть урока. У старшеклассников таких развлечений уже нет, они занимаются по учебнику и рабочей тетради.



Пожалуй, на сегодняшний день «Сәлам» – наиболее удобный учебник для изучения татарского языка с нуля.

2. Образовательный ресурс TATARSCHOOL.ru

На сайте указано, что это «мультимедийные приложения к учебникам татарского языка, разработанные по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан».



Здесь тоже есть учебники, пособия, интерактивные задания. Но заниматься не очень удобно. Например, чтобы выполнить некоторые задания, нужно скачивать приложение. Соотносить учебники и задания тоже нужно самостоятельно.

3. Детская мультимедийная библиотека «Бала.рф»

Здесь можно найти татарские сказки и произведения татарских писателей в мультимедийном формате.



Скрин сайта мультимедийной библиотеки Бала.рф

Один из способов изучать татарский язык для малышей. Подойдет и в том случае, если ваш ребенок понимает по-татарски, но вы не хотите включать ему обычные мультфильмы: слайды меняются медленнее, поэтому создают меньшую нагрузку на глаза и на мозг.

Создан объединением «Татармультфильм».

В каждой серии ребенок вместе с Ак Буре учит новые слова и выражения. Например, в первой серии Ак Буре объясняет, как представить себя на татарском, во второй – помогает выучить несколько слов о семье и т.д.



Также можно скачать одноименное приложение для телефона. Здесь можно смотреть мультфильмы и играть в игры.



Гуландам Фатхуллина, «Миллиард.Татар»

Фото на анонсе: «Без – татарлар»