Любительский клуб из Казани примет участие в Кубке России и узнал имя первого соперника

Казанский любительский клуб «Нэфис» станет четвертым татарстанским коллективом, который примет участие в розыгрыше Кубка России по футболу 2022/23.

Накануне в результате жеребьевки казанцы узнали имя своего соперника по стадии 1/256 финала. Им стал чувашский клуб «Химик-Август» из поселка Вурнары. Игра состоится 17 августа на стадионе Центральный.

Напомним, любительский клуб «Нэфис» курирует экс-президент «Рубина» Дмитрий Самаренкин, а одним из консультантов клуба является бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов.

Стоит отметить, что три другие татарстанские команды: казанский «Рубин», челнинский «КАМАЗ» и нижнекамский «Нефтехимик» вступят в борьбу за трофей со стадии 1/32 финала.

Ранее стало известно, что розыгрыш Кубка России по футболу состоится в новом формате киберспортивных турниров Double Elimination.