Кубок России по футболу 2022/23 пройдёт по системе Double Elimination

Розыгрыш Кубка России по футболу сезона-2022/2023 состоится формате киберспортивных турниров Double Elimination. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Double Elimination — это система, при которой каждая команда имеет право проиграть два раза. Таким образом, выбывает из турнира лишь после двух поражений.

«Бюро исполкома Российского футбольного союза проголосовало за новый регламент Кубка России, который теперь будет проводиться в принципиально ином формате. Новая структура турнира предполагает и новые возможности для получения доходо», – заявил исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Стоит отметить, что при Double Elimination турнир разделён на две сетки — верхнюю и нижнюю. Все команды начнут турнир в верхней сетке. После проигрыша в ней команда попадает в нижнюю. Главный матч турнира (гранд-финал) состоится между победителями финалов двух сеток.

Напомним, розыгрыш Кубка России по футболу стартует 17 августа со стадии 1/256 финала.

Три татарстанских коллектива: казанский «Рубин», челнинский «КАМАЗ» и нижнекамский «Нефтехимик» вступят в борьбу за трофей со стадии 1/32 финала.