Лю Цзюнь на форуме «РОСТКИ»: Татарстан – важный партнер Китая

Татарстан – важный партнер Китая, уже достигнуты высокие показатели в разных сферах торговли и реализации инвестиционных проектов. Об этом заявил по видеосвязи полномочный министр посольства КНР в России Лю Цзюнь на сессии III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Здесь прекрасная инвестиционная среда, которая позволяет еще большему количеству китайских предпринимателей и инвесторов приходить в Татарстан», – сказал он.

Лю Цзюнь подчеркнул, что для укрепления сотрудничества во всех сферах важны правовые поддержка и гарантии.

«Думаю, что при поддержке лидеров наших стран, руководителей регионов мы сможем решить все проблемы», – отметил дипломат.

Полномочный министр добавил, что в последние десять лет Китай является важным инвестором и торговым партнером России.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент России Владимир Путин поставили задачу – устранять барьеры и проблемы для развития внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Сейчас мы должны развивать существующие прекрасные отношения, включая торговлю, инвестиции. Мы работаем над оптимизацией, углублением взаимодействия», – сообщил он.

Лю Цзюнь также заметил, что необходимо учитывать глобальные процессы и проблемы, которые влияют на двусторонние отношения Китая и России.