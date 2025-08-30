Лысуха и утки: ученый рассказал о благоустройстве озера в парке на Серова

В проекте благоустройства бульвара по ул. Серова в Казани участвовали ученые Академии наук РТ. С их участием проведена экореабилитация озера, о которой сегодня обозревателю «Татар-информа» рассказал заместитель директора института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов.

«На этом месте, где сейчас находится озеро, раньше стояли частные дома, была деревня. Дома снесли, но остались небольшие котлованы, на месте которых и образовалось озеро. Судя по космическим снимкам, этому водоему порядка 45 лет», – сообщил он.

Иванов пояснил, что ученых привлеки к разработке проекта, чтобы сохранить экосистему.

«За прошедшие 40 с лишним лет озеро питалось за счет ливневых вод, в нем накопилось более 2 тыс. тонн загрязненных донных отложений. В ходе благоустройства и экореабилитации выполнена очитка озера. Изъятые донные отложения вывезены и утилизированы. В ближайшее время будет проведено благоустройство, высажены дополнительно растения, приведены в порядок береговые линии», – рассказал Иванов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Экореабилитация озера проводилась при поддержке СИБУРа, общий объем инвестиций компании превысил 41 млн рублей. Работы носят комплексный характер.

«Думаю, что природа сама себя восстановит, и уже в следующем году мы увидим цветущий водоем. Здесь живут утки, в этом году мы даже видели лысуху – достаточно редкую птицу для нашего региона. Здесь она себя прекрасно чувствует», – отметил собеседник «Татар-информа»

Дмитрий Иванов добавил, что у озера пока нет названия, но, возможно, оно появится в будущем.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вторую очередь благоустроенного бульвара по ул. Серова в Казани, спроектированного с учетом потребностей людей с особенностями развития и инвалидностью, посетил в День республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. Его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин и директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.